Elezioni Provincia Perugia: consiglieri e sindaci dovranno scegliere il presidente. Zuccarini VS Proietti. I candidati alla carica di consigliere

Tutto pronto per il rinnovo del consiglio provinciale di Perugia e l'elezione diretta del presidente prevista per il 18 dicembre prossimo al Capitini. Si vota dalle 8 alle 20 per poi procedere allo scrutinio. Sono chiamati al voto i sindaci e i consiglieri dei 59 Comuni della Provincia di Perugia. Due liste in campo: quella del centrodestra più civici di Stefano Zuccarini (Provincia Libera), sindaco di Foligno, e l'altra di centrosinistra di Stefania Proietti (Provincia Unita), sindaco di Assisi.

I candidati per il consiglio

Provincia Libera: Nicola Alemanno (Norcia), Jacopo Barbarito (Giano dell'Umbria, Catia Degli Esposti (Bastia Umbra), Giovanni Dominici (Umbertide), Giada Gelosia (Marsciano), Chiara Generotti (Fossato di Vico), Fabiana Grullini (Campello sul Clitunno), Gino Puletti (Perugia), Roberta Ricci (Perugia), Francesco Rubeca (Magione), Filippo Schiattelli (Città di Castello), Fausto Risini (sindaco di Citta della Pieve).

Provincia Unita: Cristian Betti (Corciano), Erika Borghesi (Perugia), Maria Pia Bruscolotti (Massa Martana), Diego Catanossi (Spoleto), Scilla

Cavanna (Assisi), Gino Emili (Cascia), David Fantauzzi (Foligno), Giampiero Fugnanesi (Assisi), Moreno Landrini (spello), Letizia Michelini (Monte Santa Maria Tiberina), Laura Servi (Bastia Umbra), Francesco Zaccagni (Gubbio)