VERSO LE COMUNALI Il Terzo Polo a Perugia non esiste più: Scoccia-Romizi fanno incetta, resta Azione nella sua posizione

Sembrava che si fosse trovata la panacea per la politica italiana schiacciata tra centrodestra e centrosinistra, invece inesorabilmente Calenda e Renzi hanno divorziato ancora prima di sposarsi in un progetto potenzialmente illuminato. Ma dopo la delusione e le speranze naufragate di tanti oggi i resti di quell’esercito di speranzosi anche nella nostra regione devono fare i conti con la realtà. A partire da Giacomo Leonelli che aveva accettata di provare ad una candidatura a sindaco per questa area politica dissolta e che oggi resta solo appoggiato, dal partito di cui è segretario regionale ovvero Azione e da altri movimenti, ma le premesse erano altre. Ora dovrà ricostruire uno spazio politico alternativo. Anche il leader di civici per il consigliere regionale Andrea Fora sembra aver messo la parola fine al Terzo Polo.

Fora infatti ci risulta abbia incontrato Squarta e Romizi ed abbia garantito l’appoggio alla lista di Forza Italia a trazione Romizi ed ovviamente anche l’appoggio al candidato a sindaco del centrodestra Margherita Scoccia. Chi vivrà vedrà…… Sul fronte di Italia Viva dopo la vittoria della componente Gnagnarini-Mori-Citernesi per gli affezionassi del centro sinistra sembra non esserci più spazio ed anche a Perugia oramai la scelta sembra chiara come afferma la leader Perugina capogruppo in comune Emanuela mori, nell’appoggio del candidato del centrodestra Scoccia.