Nuove adesioni per Margherita e parte il Tour di incontri con i perugini. "Ballottaggio? Scelta tra passato e futuro"

Lo aveva detto alla riunione dei candidati e della coalizione: "Torneremo in mezzo alla gente, tutti uniti, per spiegare quello che vogliamo fare e smascherare i trucchi scenici e da campagna elettorale della Ferdinandi e della sua squadra di sinistra-sinistra. Dobbiamo far capire che al ballottaggio si vota o per un ritorno al passato o per fare un ulteriore balzo verso il futuro con noi".

E quind... pronti, partenza e via: dieci tappe, dieci nuove occasioni per stare tra la gente di Perugia. Ecco il piano della Scoccia che si muoverà insieme ai candidati: si parte Ponte San Giovanni. Altre tappe sono previste a San Martino in Campo, Sant'Egidio, Ponte Felcino, Ponte Pattoli, San Sisto, Castel del Piano, Fontivegge, San Marco e infine in Centro storico. Nel corso degli incontri verranno offerte pizze margherita e birra. Gli altri quartieri di Perugia verranno comunque visitati nelle mattine e durante i pomeriggi da Margherita Scoccia che in quelle occasioni incontrerà i cittadini, le associazioni e le attività commerciali.

«Ora più che mai Perugia è di tutti» si legge sulle pagine social della candidata sindaco Margherita Scoccia che accompagna il programma del tour elettorale «Domenica 23 e lunedì 24 ci sarà il ballottaggio e dovremo scegliere tra due modelli di città - sono le sue parole -. Da una parte la Perugia del ‘No’, che blocca lo sviluppo con politiche incerte, dall’altra la Perugia del ’Sì’ che senza ideologie promuove idee concrete e progetti che migliorano la vita di tutti. Sarà una scelta tra passato e futuro. Con me Perugia avrà un sindaco libero che guarda avanti». Margherita Scoccia prosegue spiegando: «Per queste ragioni ho sentito il bisogno di incontrarvi di nuovo, per stare insieme, continuare a confrontarci e disegnare con voi il nostro futuro. Lo faremo con questo nuovo viaggio per le piazze e le strade della nostra Perugia. Perugia t’ama, fallo anche tu».



IL CALENDARIO DEL TOUR

SABATO 15 GIUGNO 2024 - PONTE SAN GIOVANNI - Piazza Alvaro Chiabolotti - ORE 19

DOMENICA 16 GIUGNO 2024 - ORE 19 - SAN MARTINO IN CAMPO - AREA VERDE CVA

ORE 21 SANT’EGIDIO - AREA ESTERNA CVA

LUNEDÌ 17 GIUGNO 2024 - ORE 19 - PONTE FELCINO - PIAZZA TORRE DELLA CATASTA

ORE 21 - PONTE PATTOLI - AREA VERDE CVA

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024 - ORE 19 - SAN SISTO AREA VERDE ‘PEDOPARK’

ORE 21 CASTEL DEL PIANO - PIAZZA PERUGINA

MERCOLEDì 19 GIUGNO 2024 - ORE 19 - FONTIVEGGE PIAZZA VITTORIO VENETO

ORE 21 SAN MARCO PARCHEGGIO BAR GINGILLO

GIOVEDì 20 GIUGNO - CENTRO STORICO