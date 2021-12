Provincia di Perugia elezioni, Stefania Proietti nuova presidente. Ecco chi è stato eletto in consiglio provinciale dove non c'è una maggioranza certa

Stefania Proietti, sindaco di Assisi, è anche il nuovo presidente della Provincia di Perugia dopo la vittoria con il 51.3% contro il candidato del centrodestra Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno. Ma non c'è una maggioranza in consiglio provinciale dove in fatto di liste il centrodestra ha preso più voti "ponderati". Morale della favola: sei consiglieri provinciali a ciascuna coalizione. Ecco il consiglio ufficioso: Per ‘Provincia Libera’ (centrodestra) sono stati eletti: Filippo Schiattelli (56 voti assoluti e 8.418 ponderati); Jacopo Barbarito (56 voti assoluti e 6.562 ponderati); Nicola Alemanno (54 voti assoluti e 6.260 ponderati); Roberta Ricci (19 assoluti e 5.591 ponderati); Catia Degli Esposti (38 assoluti e 5.063 ponderati); Giovanni Dominici (36 assoluti e 4.757 ponderati).

Per ‘Provincia Unita’ (centrosinistra) sono stati eletti Cristian Betti (66 voti assoluti e 6.708 ponderati); Moreno Landrini (53 voti assoluti e 6.433 ponderati); Erika Borghesi (11 assoluti e 6.300 ponderati); Letizia Michelini (54 voti assoluti e 5.955 ponderati); Francesco Zaccagni (22 assoluti e 4.818 ponderati); David Fantauzzi (18 assoluti e 4.581 ponderati). I dati non hanno ancora il carattere della ufficialità; nella giornata di domani (lunedì) alle ore 15 è fissata la proclamazione degli eletti nella sede centrale dell’Ente in Piazza Italia.

IL PRESIDENTE DEI COMUNI ANCI - “E’ con grande piacere – ha affermato il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini - che rivolgo, a nome di Anci Umbria, vivissime congratulazioni alle neo elette Presidenti della Provincia di Perugia e Terni, rispettivamente Stefania Proietti e Laura Pernazza, nonché l’augurio di buon lavoro. Vorrei sottolineare un fatto importante: per la prima volta, a capo di questo Ente ci sono due donne capaci e meritevoli, che già come Sindaci hanno dimostrato grande competenza, passione per il proprio ruolo, attaccamento al territorio e alle proprie comunità. Alla Provincia spettano deleghe di grande rilevanza e sono certo che sia Proietti, sia Pernazza sapranno non solo gestirle al meglio, ma rafforzarne il valore e le ricadute sui nostri territori".

LA SENATRICE FIAMMETTA MODENA sulla rielezione del sindaco di Norcia in consiglo provinciale."La elezione di Nico Alemanno come consigliere provinciale di Forza Italia è un risultato che premia un sindaco che per anni si è speso per il suo territorio, per la ricostruzione e per Forza Italia. Sono convinta che farà un lavoro straordinario anche per la provincia".