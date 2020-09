Referendum e Comunali, i dati sull'affluenza alle 19 in provincia di Perugia, comune per comune

Alle 19 di oggi in provincia di Perugia hanno votato il 25,30 per cento, ovvero 124mila persone sono andate alle urne per il referendum taglia rappresentanti dei territori alla Camera e al Senato. Si vota anche per le comunali a Scheggino e Valfabbrica: affluenza, rispettivamente, è di 34,83 e di 43,73 per cento. Scarica qui l'affluenza comune per comune: Votanti Referendum - ore 19,00-2

