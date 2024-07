Perugia, il primo giorno di lavoro del nuovo consiglio comunale e della sindaca Ferdinandi

In questa calda giornata del 15 luglio si è svolta la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Perugia. La città è immersa nell’atmosfera vibrante di Umbria Jazz mentre a Palazzo dei Priori prende forma un evento altrettanto significativo per la comunità locale. La sala del consiglio è piena di cittadini, fra loro anche l’ex assessore Gabriele Giottoli, molti altri seguono la diretta dalla Sala dei Notari.

La maggioranza, con grande puntualità, occupa i propri posti ancor prima dell’inizio ufficiale della seduta. Dall’altro lato dell’aula gli scranni dell’opposizione rimangono ancora vuoti, ma non per molto. Tra i primi ad arrivare i consiglieri Gianluca Tuteri e Leonardo Varasano, seguiti a da Clara Pastorelli e Margherita Scoccia.

Un clima di collaborazione sembra respirarsi fin dai primi momenti quando l’assessora Alessandra Sartore saluta con cordialità la consigliera Scoccia.

Con un minuto di applausi viene accolta la sindaca Vittoria Ferdinandi e dopo il consueto appello, in cui l’unica assenza registrata è quella di Nilo Arcudi, e la comunicazione del consigliere Matteo Giambartolomei sull’idoneità degli eletti, la proclamazione all’unanimità conferisce ufficialità all’inizio del nuovo mandato.

Dopo il giuramento di leale osservanza della Costituzione italiana la sindaca tiene il suo primo discorso, un richiamo all’unità e alla collaborazione. Rivolgendosi ai consiglieri e ai cittadini presenti sottolinea l’importanza del momento: “L’insediamento è uno dei momenti più importanti. Mi presento come la vostra sindaca, pronta a guidare con lealtà la nostra comunità. Voglio cominciare a ringraziare tutti coloro che mi hanno augurato buon lavoro. Nella consapevolezza che quello che cominciamo insieme sarà un lungo e appassionante cammino.” Parla del consiglio comunale come il simbolo dell’impegno che tutti i presenti si stanno assumendo, ringraziando i cittadini per la fiducia e il supporto.

La sindaca delinea una visione chiara per l’amministrazione: “Ci impegniamo per costruire un modello di amministrazione che possa riaprire spazi di governo che mettano al centro i territori. Questo non è il momento in cui si deve vincere ma convincere. Le istituzioni non devono avere colori o padrini. Verremo ricordati per ciò che sapremo fare insieme”

Esorta la maggioranza a rafforzare lo spirito di coalizione e a fare della sala consiliare un luogo di dialogo e incontro: “Chiedo alla nostra maggioranza di raccogliere la sfida che la nostra città ci ha consegnato, quella di riuscire a tenerci uniti nelle nostre differenze, a governare nella coesione, a lavorare per rafforzare il nostro spirito di coalizione”.

Poi prosegue rivolgendosi alla minoranza: “Chiedo alla minoranza di fare un’opposizione ferma e leale, di non scadere nelle vecchie liturgie di posizionamento politico, ma di prendere il confronto politico come un’occasione di crescita e trasformazione dialettica. - continua Ferdinandi - Il mio augurio è che in quest’aula si abbia la forza di convergere sui temi senza la paura di indebolire le proprie identità”.

Consapevole delle difficoltà che attendono l’amministrazione, tra spending review e tagli, la sindaca sottolinea la necessità di ricucire il rapporto tra politica e vita reale delle persone. Esprime fiducia nella capacità della nuova generazione di interpretare questo cambiamento, ponendo l’accento sull’importanza della politica come strumento per migliorare le condizioni dei più fragili.

Il suo pensiero finale è per il sindaco uscente Andrea Romizi, per la sua dedizione nell’amministrare la città, e per Margherita Scoccia con la quale ha condiviso la campagna elettorale.

Cita poi Aldo Capitini: “Perugia sta senza l’incombere di null’altro che del cielo: questo è un suo verso che contiene l’altezza e la straordinarietà della nostra città e quindi anche la grandezza del compito che stiamo per assumerci. Questo dovrà essere un principio capace di guidarci nel nostro governo, di dirci che dovremo essere capaci di costruire orizzonti ampi e visioni lunghe che non lascino incombere vecchie logiche ma che rimettano al centro solo la volontà di investire sul bene comune della città” conclude la prima cittadina.