Perugia, dal Comune l'ok per un nuovo fast food a Centova. Le opposizioni: "Ancora cemento"

Via libera a un nuovo fast food a Centova. L'ok è arrivato dal Consiglio comunale di Perugia, che ha approvato con 22 voti a favore (maggioranza) e 10 contrari (opposizione) la variante al piano regolatore generale "per l’introduzione del comparto spr (20 b) in località Centova riguardante l’approvazione delle opere compensative esterne al comparto e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio".

Nell’area Pcu (parco campagna urbana) ubicata a Centova - hanno spiegato la presidente della III commissione Cristiana Casaioli e l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia - il 'prg' prevede la possibilità di realizzare un parcheggio pubblico a raso. In caso di attuazione privata, l’intervento deve farsi carico della contestuale realizzazione di un ponticello in legno ciclabile di collegamento al percorso ciclopedonale e della realizzazione di un tratto di detto percorso compreso tra la rotatoria sita all’uscita dello svincolo di Madonna Alta e la stazione ferroviaria Capitini.

Con istanza presentata nel 2015 gli attuatori privati hanno chiesto di poter attuare il comparto e di integrare funzionalmente lo stesso con un esercizio di ristorazione per una SUC (superficie utile coperta) complessiva di 400 mq (con altezza massima di 4,50 metri), di cui 175 derivanti da un residuo volumetrico trasferito dal limitrofo comparto “Spr20” e 225 derivanti dalla adesione volontaria ai principi compensativi e premiali previsti dalla legislazione regionale e recepiti dal Consiglio comunale con delibera 18 del 2014.

La normativa, in sostanza, prevede la possibilità di attribuzione - da parte del Comune ed a favore di proprietari di immobili - di quantità edificatorie come corrispettivo per la realizzazione di opere e lavori pubblici, anche esterne all’area oggetto di intervento.

Le opere compensative

Queste le opere di cui dovrà farsi carico il soggetto attuatore: 1) un tratto di percorso ciclopedonale tra viale Centova e la fermata ferroviaria Aldo Capitini, inclusi marciapiedi di collegamento tra l’area di intervento e i comparti limitrofi; 2) realizzazione di un verde di rinaturazione; 3) adeguamento stradale con raddoppio di corsia d’immissione da viale Centova su rotatoria di raccordo con superstrada; 4) realizzazione di cinque stazioni di percorso vita integrato con il percorso bike-sharing; 5) realizzazione di un’area verde attrezzata per il gioco dell’infanzia. Tali opere hanno un valore complessivo di 181mila euro. Visto che gli interventi interessano in minima parte anche di aree di proprietà di terzi, con la preconsiliare è apposto il vincolo preordinato all’esproprio per una somma di poco superiore ai 9mila euro.

Tecnicamente la variante adottata prevede principalmente: la riclassificazione di una porzione dell’area “Pcu(2)” di Centova in zona a servizi privati “Spr(20b) ed in minima parte, “Fascia di igiene ambientale; la riduzione della volumetria massima del comparto Spr(20), dove sorge il supermercato Oasi, che passa da mc 10.500 a mc 9.975.

La reazione delle opposizioni

Una scelta, quella della maggioranza, contro cui insorgono le opposizioni: "La decisione di togliere un’area verde della città per costruire un’altra area commerciale, con destinazione di esercizio di ristorazione, nell’area di Pian di Massiano, è l’ennesimo schiaffo alla città da parte di una destra che non ha alcuna visione di sviluppo della città, se non quella di costruire supermercati e aree commerciali - spiegano in una nota PD, M5S, Idee Persone Perugia e Rete civica Giubilei -. In quella zona è stato costruito di tutto, in un’area, per sua natura e vocazione, nata per essere il polmone verde della città, lo spazio dello sport, professionistico e non, e del tempo libero dei perugini. Invece in questi anni abbiamo visto sommare solo cemento, aree commerciali e sfruttamento del suolo pubblico in favore di aree economiche. Le aree compensative previste non cancelleranno questo dato di fatto e non riusciranno a compensare le innumerevoli scelte sbagliate intraprese da questa amministrazione”.

L'assessore Scoccia spiega la scelta del Comune

A favore della pratica si è invece espressa la consigliera Cristiana Casaioli (Progetto Perugia) secondo cui l’iniziativa consentirà di riqualificare un’area degradata, peraltro di proprietà privata. Questa operazione, in sostanza, permetterà di valorizzare la zona mantenendo in pieno la sua vocazione sportivo-ricreativa nonché ambientale. “Credo che l’amministrazione abbia colto un’opportunità - ha detto - a fronte di un minimo aumento di cubatura cui corrisponde, però, l’effettuazione di opere pubbliche di grande utilità”.

L’assessore Margherita Scoccia ha evidenziato che "in quella zona, oggi scollegata da quelle limitrofe, era già prevista nel prg la realizzazione di un parcheggio. Con questa variante non si fa altro, quindi, se non consentire la realizzazione di opere pubbliche di completamento che consentono di mantenere la vocazione del quartiere; il tutto a fronte di un’attività di ristorazione di impatto minimo". Scoccia ha infine rilevato che "il Comune di Perugia sta andando in una direzione virtuosa per ciò che concerne il consumo di suolo, visto che questo dato è in calo costante".