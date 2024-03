Elezioni, presentata la lista “Perugia per la sanità pubblica” a sostegno della candidata sindaca Vittoria Ferdinandi

Nella sala Falcone Borsellino, della Provincia di Perugia, una nuova visione per la sanità pubblica prende forma in questo venerdì 22 marzo. In vista delle elezioni comunali di giugno è stata presentata “Perugia per la sanità pubblica” una lista civica che si propone come baluardo nella difesa e nel rilancio di un diritto fondamentale sancito dalla costituzione, la salute.

A sostegno della candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici, Vittoria Ferdinandi, la lista si immerge in una campagna che mira a risanare le ferite lasciate da anni di tagli finanziari, che hanno visto il servizio sanitario nazionale privato di risorse vitali.

“In dieci anni sono stati sottratti al servizio sanitario nazionale ben 37 miliardi limitando investimenti tecnologici importanti e soprattutto riducendo il personale” sottolinea Raffaele Goretti, voce autorevole della lista, che enfatizza inoltre sulla necessità di una riconciliazione fra i cittadini e la politica, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo.

L’obiettivo è chiaro, ribadire il diritto alla salute come pilastro della società, attraverso l’istituzione di una consulta permanente sulla salute e la sanità pubblica, idea che verrà presto proposta dalla lista alla candidata sindaca Ferdinandi.

Questa iniziativa si traduce in un impegno per l’inclusione e la partecipazione attiva, dove ogni individuo è riconosciuto e valorizzato, non come un oggetto, ma come parte integrante di una comunità che promuove e tutela il benessere collettivo.

Dunque fra gli obiettivi principali posti in essere da “Perugia per la sanità pubblica” c’è una città che promuova salute, favorendo la partecipazione dei cittadini a consapevoli scelte di salute, rafforzare i servizi territoriali, ripensandone completamente la rete tenendo presente lo sviluppo della città nei prossimi anni, ma anche i bisogni della parte più fragile della popolazione, come gli anziani soli o con scarse capacità di accudimento da parte della rete familiare e/o amicale, le persone affette da disabilità o i giovani con problemi di disagio psicologico. E ancora, affrontare con il livello regionale e naturalmente l'Università la problematica di un adeguato ripensamento del ruolo e delle funzioni dell'Ospedale della Città, a partire da una seria analisi dei fabbisogni di personale, tenendo conto non solo di quanto lamentato dai cittadini, ma anche delle difficoltà rappresentate ormai da mesi dagli stessi lavoratori.

La lista è ancora in via di definizione e per ora i nomi dei candidati sono Raffaele Goretti, Daniela Ranocchia, Rosellina Brasacchio, Maria Donata Giaino, Stefano Goretti e Fabrizio Erranti.