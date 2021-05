Perugia, ordinanza del sindaco: posticipata la chiusura del ricovero per senzatetto ai Rimbocchi

Non sarà chiuso oggi (lunedì 3 maggio) il ricovero per sentatetto presso il Cva dei Rimbocchi. La chiusura, contro cui aveva protestato anche la Comunità di Sant'Egidio di Perugia, è stata infatti rinviata dal Comune di Perugia attraverso un'ordinanza firmata dal sindaco Andrea Romizi.

L'ORDINANZA:

"Con Ordinanza n.369 del 03-05-2021 si ordina

- di destinare con effetto immediato, dalla data odierna e fino al 16/05/2021, l’utilizzo della palestra comu-nale dei Rimbocchi all’accoglienza delle persone senza fissa dimora in cerca di un ricovero;

- che la struttura, sia riscaldata e attrezzata e rimanga aperta dalle ore 20:00 della sera fino alle ore 08:00 del mattino nel rispetto delle prescrizioni anticovid dettagliate in narrativa e del limite massimo di 25 ospiti;

- nell’eventualità che sopraggiungano eventi atmosferici eccezionali, la struttura rimarrà aperta 24 h su 24, nel periodo strettamente necessario e opererà con il supporto della Protezione Civile;

- fermo restando quanto sopra, la Protezione Civile potrà erogare il proprio supporto in qualsiasi momento su motivata richiesta del gestore del servizio e laddove ritenuto necessario;

- di somministrare pasti e primi generi di conforto per i soggetti che cercheranno rifugio nel predetto locale, nel rispetto delle prescrizioni anticovid sopra elencate;

- di sospendere tutte le eventuali attività già programmate presso la struttura indicata".