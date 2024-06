Ballottaggio, il gran finale di Margherita Scoccia: "Insieme ridisegneremo la città. Perugia con noi sarà di tutti"

Palloncini a forma di margherita si librano in aria per tutta piazza IV novembre in attesa della candidata sindaca di Perugia Margherita Scoccia. Aspettando, un giovane dj dal palco suona le hit del momento, la gente mangia la porchetta, beve birra, coca cola, chiacchiera e sorride.

Poi, in questo caldo giovedì 20 giugno, la candidata di centrodestra scende dalle scale della sala dei Notari e sale sul palco accolta da un fragoroso applauso.

Con un sorriso radioso Scoccia inizia il suo discorso ringraziando tutti, i colleghi, i cittadini, ma soprattutto la sua famiglia e in particolare sua madre, che dalla folla fa il tifo per lei. È un momento emozionante che segna l’apice di una campagna elettorale intensa e partecipata.

Prima della tanto attesa partita degli Europei tra Italia e Spagna Scoccia prende la parola in vista del ballottaggio imminente: “Insieme faremo tantissime belle cose perché voi avete in mano una città sana e bella che ha cominciato a correre. È difficile ringraziarvi tutti. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa campagna elettorale. Guardate che bella gioventù in questa piazza, insieme ridisegneremo la città”.

Le sue parole risuonano forti e chiare: “Grazie a tutti per i messaggi ricevuti che mi hanno dato una carica fantastica. È stata una campagna elettorale bellissima. È questa la nostra città, quella che viene in piazza, quella che sta insieme, quella che esce dal palazzo. Noi siamo la politica che sta in mezzo alla gente. Noi siamo una Perugia che ha voluto tirare una riga con la vecchia politica, che ha voluto avere un rapporto diretto con le persone, che ha condiviso i problemi e che ora ha la voglia, l’ambizione e l’ardire di avere una Perugia bella, grande, sicura”.

Scoccia promette di rinnovare la città, pensando ai giovani, alle famiglie e a tutte le persone: “Abbiamo portato mezzo miliardo di investimenti e in quegli investimenti ci siete voi, le nostre scuole, le nostre piazze, i nostri quartieri. Noi avremo cura della nostra città come abbiamo fatto in questi anni e lo faremo ancora di più. Rifaremo le strade e tutte le nostre scuole, le finiremo tutte e cento”.

La candidata non dimentica le grandi opere, quelle che secondo lei i suoi avversari non riusciranno a portare avanti: “Per portare lavoro a Perugia la città deve uscire da quell’isolamento nel quale per 50 anni la sinistra l’ha relegata. Abbiamo la necessità di far venire i ragazzi a lavorare qui”.

Concludendo Scoccia sottolinea: “Riusciremo a fare ancora di più di quello che abbiamo fatto e questa sera vi dico con grande determinazione, con forza e con tutto l’amore che mi avete dimostrato in questi giorni che ho l’assoluta volontà di portare Perugia a fare quel salto di qualità che merita di fare in questo momento”.

Poi è il turno della partita che unisce tutti, Margherita Scoccia scende dal palco e si mescola con il suo pubblico e, con emozione, intona l’inno di Mameli.