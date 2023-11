Comunali | "Moderata, capace e ottimo professionista": Romizi e il centrodestra incorona Margherita Scoccia. Ultimatum a Progetto Perugia

Alto profilo professionale, ben voluta anche dai dirigenti e dagli uffici comunali e profilo politico moderato in linea con gli insegnamenti e lo stile del sindaco uscente Andrea Romizi. Sono questi i requisiti che la coalizione allargata di centrodestra, in conclave oggi nella sede di Fratelli d'Italia, ha riconosciuto con merito all'architetto ed assessore Margherita Scoccia che sarà, senza se e senza ma, il candidato sindaco nel 2024 per la coalizione che per 10 anni ha appoggiato la svolta politica dell'ex giovin sindaco Romizi.

E proprio il sindaco uscente, nel conclave, ha chiaramente dato il suo appoggio definitivo all'esponente di Fratelli d'Italia. Una presa di posizione fondamentale per la decisione finale. L'appoggio pieno è arrivato anche da Lega, Forza Italia e dai civici di Nilo Arcudi, dai Civici di Civitas (dell'assessore regionale Agabiti) e da una parte importante del mondo cattolico che prima si trovavano nella lista civica Progetto Perugia. Quest'ultima forza politica, seppur divisa politicamente, non ha preso ancora una posizione ufficiale visto che reclamava il candidato sindaco, ovvero Edy Cicci, assessore ai servizi sociali.

Gli alleati però hanno fretta di chiudere la partita e hanno invitato Progetto Perugia a fare una scelta, dentro o fuori, in un tempo ristretto: una decina di giorni. Il centrodestra ha voluto ricordare che, in caso di vittoria, per la Giunta ci sarà pieno rispetto di tutte le forze politiche che aderiranno al progetto politico di Margherita Scoccia. Che si impegna, in caso di adesione dei civici di Progetto Perugia, ha non mettere in moto anche una lista del sindaco, proprio per non creare ulteriore frammentazione del voto interno.