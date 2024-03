Comunali, la Scoccia incontra il Ministro Abodi: "Fondi e strategie per rendere lo sport alla portata di tutti i giovani"

I giovani al centro del progetto di Perugia 2030. E' questo uno dei fronti più importanti del programma di Margherita Scoccia, candidato a sindaco di Perugia per la coalizione di centrodestra più civici, che proprio in queste ore a Roma ha incontrato il ministro dello sport Andrea Abodi insieme all’assessore del Comune di Perugia, Margherita Scoccia. Un incontro per mettere in piedi una proposta strutturata che consenta all'attività sportiva di essere sempre di più centrale all'educazione civica e sociale per i giovani. E soprattutto l'attività sportiva, come previsto dalla candidata Scoccia, deve essere alla portata delle tasche di tutte le famiglie attraversi bonus e borse di studio.

«Offrire opportunità ai giovani promuovendo sempre di più la loro partecipazione alla vita pubblica anche mediante il coinvolgimento nello sport. Ci siamo confrontati su obiettivi e idee di progetti quindi sull’importanza di iniziative delle amministrazioni locali per andare incontro ai giovani che senza lo sport rischiano di perdersi». Il ministro Andrea Abodi e Margherita Scoccia - si legge in una nota della candidata sindaco a Perugia per il centro destra e i civici - si sono soffermati sull’importanza delle politiche di inclusione da portare avanti tra le scuole e lo sport che insegna i valori del rispetto, dell’educazione, del sacrificio e della solidarietà.

«Voglio valorizzare le energie e le idee dei giovani promuovendo l’attivismo civico e il loro coinvolgimento - dice Scoccia -. Il mio impegno non sarà solamente quello di ascoltare i giovani di Perugia, che come ho detto dal primo momento sono al centro del mio progetto futuro di città, ma quello di saperli ascoltare per comprendere le loro esigenze e le loro aspirazioni. Il rapporto tra le scuole e il territorio rappresenta senza dubbio un valore aggiunto perché tenendo unito il tessuto sociale aumenta la partecipazione e quindi l’inclusione. Il dialogo tra le reti è fondamentale - prosegue - l’importanza e la cultura dello sport devono accompagnarsi all’educazione civica, al rispetto dell’ambiente, ad un corretto stile di vita e al contrasto alla dispersione. A livello nazionale lo sport è finalmente entrato in Costituzione".

"A Perugia sono già al lavoro per creare nuove e ulteriori opportunità per le future generazioni, serve progettualità, prima di iscrivermi alla facoltà di Architettura sono stata una giocatrice di pallavolo e ho sempre considerato lo sport un antidoto alla dispersione giovanile. È giunto il momento di fare un salto di qualità e nella mia agenda dei contenuti è previsto il coinvolgimento delle associazioni e delle imprese, nell’interesse dei nostri ragazzi».