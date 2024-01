Perugia verso le comunali, il centrosinistra cerca l'unità in vista delle elezioni. Hromis: “No a chi ha appoggiato la destra”

Le elezioni comunali di Perugia si avvicinano e il centrodestra ha già fatto la sua mossa. Il centrosinistra, al contrario, sta ancora cercando di trovare un accordo tra le varie forze politiche che la compongono.

Il consigliere comunale del Partico Democratico Marko Hromis oggi, giovedì 18 gennaio, ha rilasciato una dichiarazione sulle prossime elezioni amministrative, sottolineando le difficoltà della coalizione di centrosinistra nel trovare una candidatura unitaria e condivisa.

Il consigliere, che parla a titolo personale e in rappresentanza di alcuni cittadini iscritti al Pd, ha ribadito la preferenza per le primarie come strumento di partecipazione e confronto. Ha espresso la sua opinione sulle modalità di scelta del candidato o della candidata, proponendo alcuni temi chiave su cui costruire una proposta politica unitaria e credibile. Tra questi lo stop alle cementificazioni, la riqualificazione del territorio, la mobilità sostenibile e l’integrazione urbana.

Hromis ha anche indicato le qualità che dovrebbe avere il candidato o la candidata ideale, come la capacità di coinvolgere i cittadini, di proporre un progetto innovativo e di rappresentare i valori del centrosinistra.

Ha spiegato il consigliere: “I nostri candidati devono essere ben riconoscibili in un campo progressista e riformista di centrosinistra e non devono essere imposti da Roma. Non devono essere frutto di diktat o veti incrociati, di compensazioni fra le città della stessa provincia e neanche in previsione di quello che saranno le elezioni regionali”.

E ancora: “Ci teniamo a dire che anche se auspichiamo che la coalizione sia più larga possibile la scelta non può andare a cadere in un’area, politico culturale, che in questi anni ha sostenuto il governo di destra”.

A meno 150 giorni dal voto il consigliere Hromis ha fatto un appello al centrosinistra perugino affinché trovi al più presto una soluzione unitaria e forte per affrontare le elezioni comunali: “Noi chiediamo serietà, attinenza nei temi che riteniamo importanti e se vogliamo superare questo impasse, che sia un candidato o una candidata che risponda in modo serio a dei requisiti” ha concluso Hromis.