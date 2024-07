Perugia, la sindaca Ferdinandi svela tutti i nomi della nuova giunta comunale

Finalmente è giunto il momento tanto atteso. Oggi, lunedì 15 luglio, durante il primo consiglio comunale, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha svelato ufficialmente i nuovi incarichi degli assessori della sua giunta.

Nel suo discorso di apertura ha detto: “Nella composizione della nostra giunta comunale, siamo riusciti a lavorare in concordanza e trasparenza senza farci risucchiare dalle solite logiche di spartizione di potere e di posizionamenti. - continua Ferdinandi - Abbiamo dimostrato che la politica può essere al servizio di un progetto più complessivo capace di superare gli individualismi e di premiare le competenze, la trasparenza e la responsabilità. Abbiamo creato una giunta fatta di persone, di donne e uomini dediti e competenti che avranno a cuore solo lo sviluppo della nostra città”.

E ancora: “Abbiamo costruito la giunta a partire dall’individuazione di deleghe che potessero permetterci di realizzare la visione della nostra città futura. Una Perugia che torni a essere europea, aperta al mondo, che riparta dalla cultura e dai saperi come motori di innovazione e come principali costruttori delle nostre identità individuali e collettive. Io non posso che ringraziare i membri della giunta per essersi assunti questa grande responsabilità e per averlo fatto solo per amore della nostra città.”



La composizione della nuova giunta comunale di Perugia

Marco Pierini, vicesindaco e assessore con delega alle politiche culturali, gestione beni culturali, musei civici, biblioteche, rapporti con le istituzioni culturali e fondazioni, grandi eventi.

Alessandra Sartore assessora con delega alle politiche finanziarie e bilancio, patrimonio, partecipate e personale.

Francesco Zuccherini assessore con delega all’Agenda urbana, lavori pubblici, piano strade e marciapiedi, edilizia privata, protezione civile.

Costanza Spera assessora con delega alle politiche sociali, pari opportunità, diritto all’abitare, contrasto alle discriminazioni e lotta alle disuguaglianze, promozione di politiche a sostegno delle vittime della violenza di genere, nuove cittadinanze.

David Grohmann assessore con delega ambiente, aree verdi, rigenerazione urbana, bellezza urbana, transizione ecologica, politiche del cibo.

Andrea Stafisso assessore con delega allo sviluppo economico sostenibile, commercio e artigianato, smart city e innovazione tecnologica, transizione digitale, rapporti con università e istituti di alta formazione.

Francesca Tizi assessora con delega alle politiche energetiche, edilizia scolastica, istruzione, servizi al cittadino.

Fabrizio Croce assessore con delega al turismo, città storica, spettacolo dal vivo e creatività urbana, rapporti con le associazioni culturali, economia della notte.

Pierluigi Vossi assessore con delega allo sport, mobilità e infrastrutture connesse.

Restano riservate alla competenza della sindaca tutte le altre funzioni non delegate agli assessori, che nei prossimi consigli comunali potranno essere ulteriormente distribuite tra i consiglieri. Tra queste deleghe vi sono la partecipazione, la dimensione europea, il diritto alla salute, la pubblica sicurezza, i gemellaggi, il PNRR, l’avvocatura comunale, il coordinamento e l’attuazione del programma di mandato, l’organizzazione dell'ente, la stampa, la comunicazione e le pubbliche relazioni, il benessere psicologico, le politiche giovanili e del lavoro, l’educazione, la pace e la non violenza, il dialogo interreligioso e culturale e gli affari istituzionali.