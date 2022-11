Perugia e il boom di turisti, Forza Italia: "Fiera, Baracconi e Umbria Libri perfetti: funziona la strategia Romizi"

"Ancora una volta Perugia registra straordinari risultati riportati in termini di turismo nei giorni del Ponte di Ognissanti e in quest'ultimo fine settimana (5-6 novembre 2022), merito soprattutto della gestione e della strategia del Sindaco di Perugia Andrea Romizi e della sua giunta": l'analisi politica porta la firma del Coordinatore di Forza Italia Perugia Edoardo Gentili, assieme ai membri del Direttivo Edoardo Pannacci e Leonardo Belardi.

"L'edizione 2022 della Fiera dei Morti - spiegano i vertici di Forza Italia a Perugia - presenta un bilancio positivo sia a Pian di Massiano che nelle piazze dell'acropoli, con oltre 50.000 presenze inzialmente stimate dall'Amministrazione Comunale e confermate dagli operatori.Un anno tranquillo sotto il profilo della sicurezza, rafforzata nei giorni di sabato 5 e domenica 6 novembre, e degli interventi della Polizia locale alla quale rivolgiamo un sentito ringraziamento per il loro lavoro.Grande successo anche per i "Baracconi" a Pian di Massiano che segnano presenze record. Condividiamo la scelta della Giunta comunale di prorogare la permanenza del luna park fino al 13 novembre, come richiesta dagli operatori. Inoltre, nel fine settimana dal 28 al 30 ottobre, si è svolta la manifestazione Umbria Libri, rassegna editoriale e culturale che ha portato nel nostro capoluogo prestigiosi personaggi del mondo della cultura che hanno trattato temi di grande attualità e di interesse. Un evento che ha richiamato una grossa fetta di pubblico. I nostri complimenti agli organizzatori della Rassegna".

Per il coordinamento di Forza Italia si tratta di risultati estremamente positivi, frutto di un lavoro importante e di una visione per il turismo. "Sono segnali che dipingono una città attrattiva, viva e in grado di richiamare pubblici differenti sia nel centro storico che in aree periferiche. Giovani, famiglie, anziani: persone di ogni età incantate dalla nostra città".