Elezioni, il Teatro Morlacchi di Perugia diventa Monumento Nazionale ed è subito faida elettorale

Il Teatro Morlacchi di Perugia sarà presto dichiarato Monumento Nazionale. Per celebrare l’avvenimento la candidata sindaca del centrodestra Margherita Scoccia ha pubblicato una sua foto sui profili social scrivendo: “È il giusto riconoscimento per uno dei teatri più importanti d’Italia che da decenni caratterizza la vita artistica, sociale e culturale della nostra Città. Un grande passo in avanti, oltre che una straordinaria soddisfazione per tutti i perugini”.

Tuttavia l'assessore Scoccia, come ricordato da Alleanza Verdi e Sinistra, non ha menzionato l'onorevole Elisabetta Piccolotti che ha proposto l’emendamento per tale riconoscimento.

Alleanza Verdi e Sinistra ha dunque espresso delusione per la mancanza di un ringraziamento formale sottolineando: “Abbiamo inutilmente aspettato almeno un ringraziamento anche dal Sindaco Andrea Romizi, visto che tutti i parlamentari, perugini e umbri, della maggioranza di destra-centro che sostengono il nostro sindaco e il governo nazionale, si erano dimenticati di inserire lo storico Teatro perugino in questo elenco”.

E ancora: “Pazienza, l’importante per noi è sapere che ci stiamo occupando con serietà, a tutti i livelli, della città e del suo futuro. La candidata della destra invece di fare post per rivendicare meriti che non ha, ne faccia uno per scusarsi con i perugini per il pessimo stato in cui sono ridotti il Cinema Turreno, il Teatro Pavone, il Cinema Lilli e dia qualche risposta ai lavoratori del Museo della Penna che anche ultimamente si sono trovati costretti a organizzare proteste e mobilitazioni” conclude Alleanza Verdi e Sinistra.

D’altra parte la candidata sindaca del centrosinistra Vittoria Ferdinandi ha espresso gratitudine per l’emendamento di Piccolotti e ha inoltre sottolineato: “I parlamentari umbri della destra, che sostengono Romizi e Scoccia, si erano dimenticati di questo gioiello e luogo di cultura pubblico simbolo della nostra città. - continua Ferdinandi - La nostra alleanza continuerà a rivendicare la centralità dei luoghi della cultura e di chi ci lavora. La legge, purtroppo, non prevede finanziamenti, ma escludere il Morlacchi da questo riconoscimento sarebbe stato assurdo, considerato l'enorme valore storico, artistico, culturale e identitario di questo luogo dell’anima”.