Elezioni europee, Alternativa Popolare candida il perugino Cristian Brutti e Paola Pincardini

Il recente incontro di Alternativa Popolare, tenutosi nell'elegante cornice dell'Hotel Rosetta nel cuore di Perugia, è stato un momento significativo per il dibattito sulla sanità e la politica locale, con Davide Baiocco, candidato sindaco per Perugia, Riccardo Corridore, candidato alla presidenza della Regione Umbria e Aldo Tracchegiani, responsabile delle politiche per la sanità.

L'evento è stato inoltre segnato dall'annuncio ufficiale dei candidati alle europee Cristian Brutti, noto avvocato perugino e coordinatore provinciale del partito, e Paola Pincardini in prima linea per rappresentare il partito alle elezioni.

La loro candidatura rappresenta un passo importante per Alternativa Popolare, che mira a rafforzare la sua presenza e influenza sia a livello locale che europeo, non a caso Corridore sostiene che il partito riuscirà a superare la soglia del 4% alle prossime elezioni europee.