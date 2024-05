Elezioni, Confcommercio Umbria incontra la candidata Vittoria Ferdinandi: socialità, progettazione e mobilità

Nella cornice delle elezioni comunali di Perugia Confcommercio Umbria ha organizzato una serie di incontri con le candidate e i candidati sindaco. Oggi è stata la volta di Vittoria Ferdinandi, candidata di centrosinistra e civici, di confrontarsi con il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, e con i membri dell’organizzazione su temi chiave per il futuro della città.

Mencaroni ha aperto l’incontro elogiando Ferdinandi per la sua eccellenza in materia di inclusività e accoglienza, un riconoscimento che ha fatto da preludio a una discussione ricca e articolata su vari temi cruciali per Perugia.

Tra i punti affrontati la socialità, la progettazione e la mobilità, questioni interconnesse che favoriscono il fiorire della città allontanando la desertificazione dai quartieri e dal centro storico.

Fra i temi è emerso quello della gestione della Tari. La tassa sui rifiuti è stata discussa con l’idea che chi produce più rifiuti debba pagare di più in linea con un principio di equità.

Il turismo è stato identificato come un settore chiave per l’economia locale tuttavia la crescita degli affitti brevi, come i B&B, ha portato allo spopolamento di alcune zone della città. “Non possiamo avere quartieri dove non c’è più nulla - ha sottolineato il presidente - È necessario promuovere politiche che riutilizzino gli spazi per far vivere le persone”.

Ferdinandi ha concordato sottolineando: “Bisogna riportare le famiglie in centro storico e restituire il diritto di residenzialità agli studenti. Ricostruendo la rete della residenzialità e della socialità vanno a rigenerarsi i commerci”.

Un esempio di opportunità perduta secondo la candidata è il mercato coperto che potrebbe essere restituito alla città come una filiera agroalimentare umbra e come un luogo di socialità quotidiana, soprattutto nei periodi più freddi dell’anno.



Ferdinandi ha inoltre affrontato il problema dei parcheggi, essenziale per ritrovare la residenzialità nel centro storico, e ha sottolineato la necessità di investire sui mobility manager per migliorare la mobilità urbana. In chiusura è stato ribadito il ruolo fondamentale del settore terziario con l’auspicio che un’amministrazione comunale illuminata possa guidare Perugia verso un futuro di crescita economica e inclusione sociale.