Perugia, i gruppi di opposizione avanzano proposte per la presidenza del consiglio comunale

In vista della seduta del consiglio comunale di Perugia, che si svolgerà lunedì 22 luglio, i consigliere all’opposizione hanno avanzato le loro proposte per la carica di presidente del Consiglio. I nomi indicati, nella lettera inviata alla sindaca Ferdinandi, sono quelli dei consiglieri Hromis, Mazzanti, Paciotti e Tanci.

Questi rappresentanti sono considerati dai gruppi di opposizione come candidati di garanzia, dotati delle caratteristiche necessarie per assumere un ruolo di imparzialità e tutela dell’interesse dell’intero consiglio comunale.

Si legge nel messaggio destinato alla prima cittadina: “Egregio Sindaco, con la presente facciamo seguito al Suo invito fatto in consiglio comunale al dialogo tra tutte le forze politiche presenti in consiglio ed alla nostra nota del 17 u.s. Pur rimanendo sorpresi dai toni sbrigativi e di totale chiusura del capogruppo del Pd che non appaiono in alcun modo coerenti con le Sue comunicazioni in consiglio, Le confermiamo la nostra volontà al dialogo ed alla condivisione. A tal fine ribadiamo la nostra disponibilità a votare nel prossimo consiglio comunale un nominativo di garanzia istituzionale per il ruolo di Presidente del Consiglio. All’interno della maggioranza potremmo pertanto valutare un voto favorevole per i consiglieri Hromis, Mazzanti, Paciotti e Tanci. Tali consiglieri appaiono avere quelle caratteristiche di garanzia auspicate a tutela dell’intero consiglio comunale”.

Il consiglio comunale si riunirà a palazzo dei Priori lunedì 22 luglio alle 15.30. In programma l’Elezione del presidente del Consiglio e l’elezione dei due vicepresidenti del consiglio.