Elena Ranfa è la nuova presidente del consiglio comunale di Perugia: “Mi impegnerò a esprimere i principi di imparzialità che il ruolo comporta”

Fumata bianca in questo lunedì 22 luglio. Durante il secondo consiglio comunale di Perugia è stata finalmente eletta la nuova presidente dell’organo collegiale: Elena Ranfa del Partito Democratico. La maggioranza ha prevalso nonostante le pressioni dell’opposizione che aveva avanzato proposte alternative per la carica.

“È per me un onore presiedere questo consiglio ed è ancora di più in questa consiliatura, che vede per la prima volta una sindaca alla guida della nostra città, Vittoria Ferdinandi, che ringrazio e alla quale auguro un buon lavoro così come a tutta la giunta” ha detto la neoeletta presidente nel suo discorso inaugurale.

Dopo una seconda votazione infruttuosa, che richiedeva ancora il quorum qualificato dei due terzi dei consiglieri assegnati, Ranfa aveva ottenuto solo 21 voti favorevoli, con 8 schede bianche e 1 voto per il consigliere Marco Hromis. Alla terza votazione, dove era necessario il quorum della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la consigliera del Pd è stata eletta presidente con 21 voti favorevoli, mentre la consigliere Margherita Scoccia ha ottenuto 9 voti. “Sono certa che riusciremo a portare avanti un lavoro continuo e fruttuoso, con un dialogo sempre aperto e trasparente per il bene di tutte e di tutti. In questo momento sento anche forte il senso di gratitudine nei confronti dei colleghi e delle colleghe della maggioranza che mi hanno sostenuta e che mi hanno affidato questo compito con fiducia. Un compito che io proverò in tutti i modi a non tradire” ha aggiunto Ranfa.

Rivolgendosi all’opposizione la presidente ha espresso la volontà di mantenere un dialogo costruttivo: “Sono certa che il dialogo, che con alcuni di voi c’è stato anche in passato, possa continuare e io mi impegnerò a esprimere quei principi di imparzialità e garanzia che voi legittimamente avete chiesto e che questo ruolo comporta”. Nel suo discorso Ranfa ha voluto anche salutare il suo predecessore: “Voglio fare un saluto sincero a chi prima di me ha ricoperto questo ruolo, al consigliere Nilo Arcudi”.

Arcudi, prendendo la parola e ricambiando il saluto ha indicato il consigliere Edoardo Gentili di Forza Italia come candidato alla carica di vicepresidente, mentre la maggioranza ha designato il consigliere di Anima Perugia Simone Cenci. Entrambi i nomi sono stati accolti e con 21 voti per Cenci e 9 per Gentili, i due sono stati eletti vicepresidenti.

Il consiglio comunale si è concluso in un clima di armonia, segnando un cambiamento positivo rispetto alla sessione della settimana precedente. Con la nuova leadership di Elena Ranfa e i vicepresidenti Cenci e Gentili, il consiglio si prepara ora ad affrontare le sfide future.