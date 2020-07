Civici in movimento a Perugia, accordo Arcudi-Galgano: patto per dieci progetti

Le due liste civiche perugine - appoggiano la maggioranza del sindaco Andrea Romizi - Blu e Perugia Civica hanno siglato questa mattina un patto politico dando vita ad una confederazione che si basa su linee programmatiche comuni da sostenere direttamente in consiglio comunale. L'unione permetterà, nelle intenzioni dei due schieramenti, di avere maggiore peso politico fondamentale per trattare le linee guida dell'amministrazione comunale. Raffaele Carelli ed Elisabeth J. M. Poley, in rappresentanza della Connessione Territoriale di Perugia di BLU, insieme a Massimiliamo Mipatrini e Andrea Elice, in rappresentanza del Coordinamento Comunale di Perugia Civica, hanno presentato i 10 progetti per Perugia, alcuni dei quali in fase di realizzazione, su cui i due gruppi intendono lavorare in collaborazione.

I progetti riguardano i seguenti temi: Perugia Raggiungibile, Perugia Turistica, Perugia Cinematografica, Perugia Sostenibile, Perugia Fondi Europei, Perugia Solidale e Accessibile, Perugia per i Giovani, Perugia Fisco Amico, Perugia per i Nuovi Cittadini, Perugia Sicura. Soddisfatti per il patto raggiunto Nilo Arcudi, Presidente di Perugia Civica e Adriana Galgano, Presidente di BLU. In consiglio comunale, il ruolo di portavoce della confederazione Perugia Civica-Blu sarà assunto dalla consigliera Francesca Renda.

"Il percorso federativo con Blu - ha spiegato Arcudi - ci consente di fare un ulteriore e fondamentale passo per la crescita e il rafforzamento delle Aree Civiche di Perugia che, a sostegno del Sindaco Romizi, hanno avuto un grande e significativo consenso nelle elezioni di maggio 2019. Da oggi e per i prossimi anni, lavoreremo insieme alla realizzazione di progetti ed idee per costruire una Perugia più vicina ai cittadini, più moderna ed europea".

"La nostra città - ha concluso l'onorevole Galgano - ha una forte esigenza di progettualità e per questo oggi presentiamo la confederazione di due gruppi civici composti da persone competenti e appassionate che lavoreranno su progetti concreti nell’interesse dalla città. Questa confederazione rafforzerà il ruolo della componente civica nella nostra città che potrà con ancora maggiore determinazione sia incrementare i progetti già in avanzato stato di realizzazione sia di realizzarne di nuovi. Stiamo già lavorando per coinvolgere nella nostra federazione altre liste civiche e forze sociali che condividono i nostri progetti ed i nostri valori".