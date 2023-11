Sinistra Italiana, un congresso per costruire una nuova Italia: Schlein e Conte tra gli ospiti della seconda giornata a Perugia

Quella di oggi, sabato 25 novembre, all’Hotel Giò di Perugia è stata una giornata frenetica e piena di fermento per la seconda parte del Terzo congresso nazionale di Sinistra Italiana.

Tanti, tantissimi gli ospiti e molti gli argomenti trattati, dall’ambiente alla povertà, dalla guerra al femminicidio. Questi ultimi, in particolare, hanno dominato gli interventi, in vista dei tragici eventi nazionali e internazionali recenti. La sinistra ha mostrato unità e determinazione verso il comune obiettivo di una forte giustizia sociale e di una politica italiana che punti alla pace.

A Perugia in questa reale prima giornata d’inverno, sono arrivati il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, il segretario di Più Europa Riccardo Magi e i due super ospiti la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il segretario del movimento pentastellato Giuseppe Conte. Presente anche la senatrice Ilaria Cucchi.

Nel suo intervento, Schlein ha espresso il suo apprezzamento per la relazione del segretario di SI, Nicola Fratoianni, e la volontà di collaborare con lui e con la sua forza politica: “Se sono qui a Perugia è proprio perché, caro Nicola noi siamo con voi - ha detto Schlein - Ho letto la tua bella articolata relazione e già da lì vedo che siamo in grado di lavorare subito insieme”. E ha aggiunto: “Mi troverai sempre al tuo fianco Nicola”.

Anche Più Europa è al fianco di Sinistra Italiana e Magi ha affermato che l’opposizione più efficace al governo Meloni si costruisce con una linea intransigente che rappresenta l’alternativa più credibile e convincente. Ha detto di essere presente al congresso perché con Sinistra Italiana, pur nelle differenze, si è creato un rapporto di collaborazione a livello parlamentare su molte questioni. Ha infine denunciato la manovra economica del governo definendola: “talmente depressiva e deprimente che hanno dovuto impedire ai parlamentari della maggioranza di presentare emendamenti. Ora ecco un maxi emendamento per evitare la crisi della maggioranza”.

Sempre sulla manovra economica si è espresso anche Giuseppe Conte definendola urgente: “Questo governo accetta di portare il paese in una discesa e non ha nessuna prospettiva di allocare in modo socialmente equo le risorse. La prospettiva è sempre meno risorse e sempre più ingiustizia sociale”.

Bombardieri si è invece soffermato su quanto dichiarato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati nelle scorse settimane, e ha spiegato: “Ricorrere alla precettazione è sbagliato si rischia di mettere in discussione il diritto costituzionale garantito allo sciopero. Le regole sono rispettate e la scelta di un ministro non ha nulla a che vedere con le norme previste dalla costituzione”.

La seconda parte del congresso si è dunque tenuta durante la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tutti i partecipanti hanno con coraggio affrontato la questione e tutti hanno portato per l’intera giornata un fiocco rosa legato al braccio. La senatrice Cucchi, da sempre coraggiosa, ha tenuto un bel discorso sulla violenza e ha sottolineato l’importanza di contrastare questo fenomeno con azioni concrete e solidali. Al termine del suo intervento, un abbraccio con il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha commosso tutti.