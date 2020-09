Perugia investe sul verde: pronti 150mila euro per potature e manutenzione

Perugia investe sul verde. È di oggi infatti la decisione della giunta comunale di mettere sul piatto 150mila euro per la potatura degli alberi presenti soprattutto lungo i viali di grande fruizione pubblica, sia pedonale che veicolare, mettere a dimora nuove piante, mettere in sicurezza parchi e aree verdi attraverso la sostituzione di parti o dell’intera struttura, di balaustre poste a difesa di ambiti sensibili, la manutenzione di alcune aree gioco, la potatura di siepi, bordure, cespugli radicati in prossimità di intersezioni stradali o di viabilità pedonali, l’eliminazione di alcuni cipressi dell’Arizona giunti a fine ciclo e infine le potature di alberi che, a seguito dello sviluppo della vegetazione aerea, riducono sensibilmente l’illuminazione di aree.

“Il patrimonio verde della nostra città - commenta l’assessore Otello Numerini - rappresenta senza dubbio una ricchezza per Perugia e per i perugini, abituati a frequentare i tanti spazi verdi presenti sul territorio. Con questo intervento, che è in linea con i provvedimenti già adottati dalla giunta e dall’assessorato nel corso della legislatura e con i progetti avviati anche in collaborazione con le principali istituzioni culturali cittadine, in primis l’Università, saremo in grado di valorizzare ulteriormente le nostre aree verdi, rendendole maggiormente fruibili ed accoglienti”.