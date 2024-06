Comunali, intervista a Filippo Vitali (Fratelli d'Italia): "Un piano straordinario per lo sport in città: nuove strutture, benessere e turismo (eventi)"

Filippo Vitali perugino doc, imprenditore 40enne e da sempre considerato un punto di riferimento prima per la destra giovanile e ora della desta di governo. Eppure prima di oggi non si era mai cimentato con il voto diretto degli elettori e lo fa ora in una fase cruciale per il centrodestra: ovvero mantenere il governo cittadino dopo i 10 anni di amministazione del sindaco più votato di sempre: Andrea Romizi.

Perchè sei sceso in campo stavolta e con la quale obiettivo?

"La mia precoce adesione ad idee ed ideali riconducibili all’area nazional-popolae,si e’poi dimostrata una scelta esistenziale, ma per motivi personali e di lavoro, a malincuore non mi sono candidato prima, pur sempre attivo nella vita di partito come dirigente locale . La faccia diciamo che ce l’ho messa da un pezzo. sollecitato da tempo scelgo di avere la possibilità di rappresentare le tradizioni della mia famiglia, insieme a 25 anni di lavoro e 20 anni di associazionismo sportivo, tutto per cercare di dare continuità ad un progetto di risanamento e riqualificazione della città e dell’intero comune . Non voglio più rivivere in una città con una classe politica distante, senza la possibilità di poter comunicare direttamente con l’amministrazione, come avveniva in passato . Anche in questo l’amministrazione di centro-destra si e’ dimostrata moderna e orientata a creare una città di tutti . Personalmente mi sono reso disponibile, onorato dalle sollecitazioni e dalle levature di queste, anche per dare rappresentanza e spazio politico ad identità e radici culturali che sono da sempre il riferimento della nostra area di pensiero : il sociale, la famiglia, difesa delle tradizioni, del nostro lavoro e delle origini Cristiane ed Europee. L’obiettivo e’ quello di affiancare chi in questi anni tanto ha dato, intercettando importanti risorse che permetteranno a Perugia di rinascere in modo definitivo .

La sicurezza è una delle parole chiave della comunità perugina: nel tuo programma cosa prevedi e quali mezzi sfruttare per cercare di arginare furti, spaccio e infiltrazioni mafiose.

"Conosco e vivo le strade, le piazze di Perugia . E’ innegabile un netto miglioramento della sicurezza. Si pensi al centro storico, ma anche a tante zone del Comune; proprio in questi giorni di ascolto diretto delle persone, rilevo un livello crescente di vivibilità dei quartieri, manifestato anche dal fare una semplice passeggiata serale . Certamente rimangono aree ‘calde’ come quella di Fontivegge: esattamente lì ho organizzato un incontro presso un locale della zona, che ha scelto per senso di appartenenza alla città che lo ha accolto, di fare impresa e ‘presenza’ . Il risultato e’ che intorno a questa attività il ‘male’ non si presenta nemmeno . Credo quindi fermamente in progetti come lo studentato di Fontivegge, in accordo tra Comune, Adisu, Regione, RTI, per la creazione di 90 alloggi . Noi tutti sappiamo che l’ordine pubblico e la sicurezza sono deputati al coordinamento del Ministero dell’Interno, ma la sensibilità e l’attenzione dimostrata dalla giunta di centro-destra, testimoniano che un cambio di passo era possibile e così e’ stato".

Da destra ti sei sempre battuto per il sostegno forte allo sport cittadino sia rivolto alle varie società presenti che per le famiglie. Ma quali e quanti benefici può portare un piano strutturale per la gestione e l'accesso alla sport?

Il mio impegno diretto nell’ambito sportivo ha potuto toccare con mano, gli sforzi profusi nello sport dalla giunta comunale uscente che partita da una pressoché assenza di risorse, ha riallacciato rapporti con tutte le società sportive e messo in campo un crescente programma di riqualificazione edile sportiva e promozione di eventi di alto livello.I nostri amati Internazionali di tennis Citta’ di Perugia, forse l’evento sportivo più importante in Regione, sono arrivati ad essere un ATP Challenger 125, tra i primari tornei in Italia, con una ricaduta significativa per quanto riguarda turismo sportivo ed immagine della città. MIl contributo dell’amministrazione comunale e’ stato determinate . L’esperienza degli ultimi anni ha indubbiamente riscoperto e valorizzato l’organizzazione di eventi sportivi, in sinergia tra associazionismo sportivo e ammimistrazione, con impatto finale sulla crescita del territorio, tramite la promozione culturale di questo. Per quel che riguarda le strutture ritengo fondamentale, per la prospettiva futura, un piano regolatore per lo sport che vada di pari passo, con la visione di città nuova che Margherita Scoccia propone ai cittadini".

Identità, tradizioni, urismo e peruginità: come possono essere coniugate con linee guida di governo cittadino?

Anche qui con la promozione dell’identità culturale tramite il supporto tramite il supporto delle tante associazioni culturali che rendono viva la città, dal suo centro fino ai Borghi. Un ruolo mi piacerebbe lo giocassero gli agricoltori, con i loro prodotti, su questo abbiamo da fare : aiutare la diffusione di mercati agricoli in tutto il territorio comunale, ovunque la filiera agricola deve essere incentivata e promossa . Per quanto concerne 1416 il mio progetto e’di allargare a quelli che erano gli originali territori di riferimento dei 5 rioni, ampliandola oltre il centro storico, per una festa di popolo, oltre la rievocazione storica .

Per finire: chi sta a destra sente molto anche l'esigenza di una politica green per arginare i cambiamenti climitici e tutelare la biodiverdtà che sta alla base del ricco paniere del made in Umbria.

La vocazione e l’attenzione all’ambiente e alla natura, della nostra area politica, discende dai nostri valori . La conservazione della natura e’ nel nostro programma nazionale ed e’fondamento della nostra identità politica . Per me, per noi tutti, l’uomo e’ il Custode del Creato e qui voglio tornare al mondo agricolo . Agricoltori, allevatori, ed operatori turistico-ricettivi del territorio, possono rappresentare la protezione, la difesa della natura, ma devono essere facilitati nella loro pratica quotidiana . La biodiversità può essere tutelata, solo con una vera conservazione e questo passa solo per la protezione di chi sta sul territorio, di chi sta nei luoghi.