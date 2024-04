Elezioni a Perugia, il Pd presenta la sua lista: “La direzione è una ed è chiara, Vittoria Ferdinandi sindaca”

Ad annunciare i nomi che vanno a comporre la lista del Partito Democratico, in vista delle comunali di Perugia, è la consigliera Sarah Bistocchi che per l’occasione fa sapere di non essere fra i candidati. Spinta dal pensiero che dopo 10 anni sia arrivato il momento di rinnovare il gruppo consiliare cede il passo a nuove energie, a 14 donne e 18 uomini, al quale augura di governare la città con Vittoria Ferdinandi sindaca.

“In questi mesi è stato fatto il miglior lavoro possibile e questa è la miglior lista possibile. - racconta Bistocchi - Abbraccia ogni professione dalla fabbrica all’università, dal pubblico al privato, passando per altre professioni. È una lista attenta al genere e accoglie nomi stranieri che non sappiamo pronunciare ma che dobbiamo imparare a farlo perché per noi il tema delle seconde generazioni è importante ed è un argomento sul quale il partito democratico intende investire”.

“La direzione è una ed è chiara: Vittoria ferdinandi sindaca l'8 e il 9 giugno” conclude Bistocchi.

Il capolista, di una squadra dove tutti i territori di Perugia sono rappresentati, è Francesco Maria Perrotta che si dice onorato del ruolo e aggiunge: “I nostri elettori si erano disamorati del voto e dobbiamo combattere per far ritornare la gente a votare. Metterò in campo tutta l’esperienza acquisita negli anni e mi auguro, ma so che sarà così, che questa squadra sia quella vincente”.

Fra i candidati c’è anche Alessandri Francesco, Balducci Federico, Barsanti Nicoletta, Bravi Monia, Caporali Aurora, Castellani Andrea, Lorenzo Ermenegildi, Gatti Cristina, Hromis Marco, Panini Silvia, Pasquino Francesca e Spera Costanza.

“Questa lista avrà un grosso successo perché i giovani candidati sono davvero motivati e c’è gente che ha voglia di fare. Credo che il 10 ci ritroveremo a festeggiare la ripresa di questa città dopo un decennio scialbo, evanescente, senza nessuna forma di progettualità” sottolinea infine Mario Tosti.