Classifica qualità della vita del Sole 24ore, Centrosinistra contro Romizi: "Nessuna visione della città: il conto lo pagano i perugini"

“I segnali di un declino, in Umbria e a Perugia in particolare, si sommano uno dopo l’altro, in sequenza sempre più preoccupante. L’ultimo dato, ma solo in ordine di tempo, è la classifica del Sole 24ore, che ogni anno ci aggiorna sulla qualità della vita nelle province italiane". L'attacco porta la firma del centrosinistra in minoranza a Palazzo dei Priori a Perugia, che ribadito la retrocessione del capoluogo al 52° posto dopo aver perso rispetto alla graduatoria precedente ben 15 posizioni.

“Un dato preoccupante che non può essere ignorato o tantomeno minimizzato. Questa è l’ulteriore conferma di quello che l’opposizione di centro sinistra di Palazzo dei Priori sostiene da tempo: Perugia, con la giunta di centro destra, non solo ha perso efficienza e benessere. Romizi risulta incapace di fronte a questa retrocessione, cominciata quando la destra ha cominciato ad amministrare la città. La Giunta Romizi è infatti alla guida di Perugia ormai da sette anni. Se le inefficienze venissero da un passato ormai lontano avrebbe avuto tutto il tempo per rimediare e invertire la tendenza. Invece la tendenza non solo non si inverte, ma al contrario punta sempre di più verso il basso".

Il centrosinistra elenca, a loro dire, tutte le difficoltà che sta vivendo Perugia ai tempi del centrodestra più civici: il collasso del centro storico, il commercio che langue, gli spazi pubblici vuoti o incompiuti, la mancanza di una “visione” della città. "Un fallimento, insomma, su tutta la linea, un’incapacità di visione e di governo con cui a farne i conti, tutti i giorni, sono proprio i cittadini”.