Perugia, chi entra in consiglio comunale

Vittoria Ferdinandi è la nuova sindaca di Perugia. E gli eletti al consiglio comunale di Perugia sono ufficiali. Quel che manca, per adesso, è la giunta. Ma il centrosinistra versione campo largo ci sta lavorando. Un dato non da poco, visto che chi viene nominato assessore lascia il posto in consiglio e così può subentrare il primo dei non eletti.

Ecco, quindi, i nomi di chi è entrato in consiglio comunale. E iniziamo dalla maggioranza di Vittoria Ferdinandi.

Per il Partito Democratico ci sono Costanza Spera, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, Francesco Zuccherini, Elena Ranfa, Francesca Pasquino, Nicola Paciotti, Silvia Pannacci, Marko Hromis e Niccolò Ragni.

Per Anima Perugia Riccardo Vescovi, David Grohmann, Laura Tanci e Simone Cenci. Per Pensa Perugia Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini. Per il Movimento 5Stelle Francesca Tizi e Antonio Donato. Per Orchestra per la Vittoria c'è Fabrizio Croce. Per Alleanza Verdi Sinistra Lorenzo Falistocco e per Perugia per la sanità pubblica Fabrizio Ferranti.

All'opposizione, oltre a Margherita Scoccia, ci sono Matteo Giambartolomei, Riccardo Mencaglia, Nicola Volpi, Clara Pastorelli e Paolo Befani per Fratelli d'Italia; Edoardo Gentili, Augusto Peltristo e Gianluca Tuteri per Forza Italia; Nilo Arcudi e Chiara Calzoni per Perugia Civica e Leonardo Varasano per Progetto Perugia.