Ballottaggio, il caso delle liste 104 utilizzate per trovare voti? Confermato l'esposto con sms e registrazioni

Dopo 48 ore di studio delle carte, delle testimonianze, raccolte le registrazioni e almeno sei utenze telefoniche sospette e ricevute le liberatorie dai diretti interessati, il comitato elettorale di Margherita Scoccia - il lavoro affidato all'avvocato Nannarone, consigliere comunale di Fratelli d'Italia -ha deciso che presenterà due esposti a riguardo del presunti utilizzo delle liste dei possessori della 104 (la legge a sostegno delle persone non autosufficienti) da parte di alcuni membri del comitato di Vittoria Ferdinandi candidata sindaco del centrosinistra: uno al garante della privacy e l'altro in procura.

Dalle testimonianze e dalle telefonate registrate, le persone chiamate - familiari - dopo aver cercato di capire se si tratta di un servizio comunale o dell'Usl vengono messi a conoscenza che si tratterebbe invece di personale politico che si metteva a disposizione a portare a votare la persona anziano o con problemi di deambulazione qualora il familiare-accompagnatore non avesse tempo od opportunità. Svelato l'arco in molti chiedono a quel punto da dove è stato preso il loro numero di telefono. Infatti le liste non sono pubbliche e sono soggette alla totale privacy. La risposta è sempre uguale: "noi abbiamo una lista di numeri da chiamare... come fanno tutti nel periodo elettorale". Il comitato ha rilevato che tutte le segnalazioni arrivate sono legate dal medesimo destino sanitario: la legge 104.

C'è un caso (un funzionario della pubblica amministrazione)dove la persona accompagnatrice con la 104 che riceve la telefonata e riguardava il padre. Dopo l'ennesima proposta... l'uomo si è detto schifato di tale comportamente politico: il padre era deceduto una ventina giorni prima. Insomma un caso politico che ha scosso questo finale di campagna elettorale molto acceso e vedremo che sviluppi avrà in futuro con l'invio dell'esposto post ballottaggio.