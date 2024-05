Verso il voto, Carini risponde a Nannarone: “Ferdinandi ha dato prova di visione, progettualità e metodo, anche per l’avvocatura perugina”

A seguito degli appuntamenti organizzati dall’ordine degli avvocati con i candidati sindaco di Perugia Michele Nannarone, consigliere comunale uscente e candidato con Fretelli d'Italia, ha commentato gli argomenti trattati dalla candidata di centrosinistra e civici, Vittoria Ferdinandi, sottolineando: “Gli incontri hanno confermato come la candidata di Pd e M5S si contraddistingua per superficialità e approssimazione”.

Non è arrivata in ritardo la risposta da parte di Cesare Carini, candidato con Pensa Perugia, che ha detto: “L'intervento della candidata sindaca Ferdinandi presso la nuova bellissima "casa" dell’avvocatura perugina è stato puntuale e concreto”.

Di seguito il testo integrale dell’avvocato Carini: “La candidata del centro sinistra ha offerto alla categoria in ascolto la sua visione di città e risposto puntualmente alle domande e alle sollecitazioni poste dalla categoria forense.

Il tema della criminalità minorile, in verità, non è stato trattato con il solo sguardo volto al tema della sicurezza della nostra comunità, ma con uno sguardo più ampio sulle politiche inclusive per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, anche alla luce dei dati crescenti propri della criminalità minorile che danno evidenza del disagio e della povertà educativa di cui sono portatori i nostri giovani.

E così, a voler parlare di dati, non si può che rimandare a quelli illustrati dal Procuratore Generale Dott. Sergio Sottani in occasione dell'inaugurazione dell’anno giudiziario 2024, per cui “nel distretto spiccano i delitti contro l'incolumità personale (170 a fronte dei 133 dell'anno precedente) e, in particolare, le lesioni personali (100), seguono i furti (98) e non mancano casi di tentato omicidio o reati sessuali. Rimangono stazionarie le risse (7), mentre sono numerosi i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti (36) che continuano a suscitare allarme, anche in quanto ulteriormente crimonogeni: il consumo di sostanze fa da sfondo, infatti, a molti reati, soprattutto contro la persona e il patrimonio. Rilevante il numero dei danneggiamenti, mentre scendono i reati di estorsione, a differenza del forte aumento dei procedimenti per rapina (3 estorsioni e 38 rapine a fronte di 7 estorsioni e 18 rapine del periodo precedente). Desta preoccupazione il dato sui delitti contro la libertà sessuale (42) così come risulta in aumento il numero dei reati commessi da infraquattordicenni (34 fattispecie a fronte di 10)”.

Il preoccupante aumento di reati commessi dai minorenni, d’altra parte, evidenzia la “condizione di disagio sociale – adolescenziale, comune a tutti i minorenni, sia nazionali che di provenienza straniera”, rispetto alla quale la risposta penale non può che rappresentare un pallido palliativo ed è compito delle istituzioni, della scuola, dei servizi sociali e, quindi, in primis del Comune, mettere a sistema interventi di recupero del disagio minorile che porta a commettere reati e a rendere le nostre comunità meno sicure.

Sulla cittadella giudiziaria, tema caro alla categoria da almeno vent’anni e che interroga il terziario del centro storico rispetto al rischio di desertificazione, Vittoria Ferdinandi, lungi dal sottrarsi ad intervenire sul tema, ha offerto la sua visione di Perugia, una città il cui centro storico può e deve essere fruito da tutti, da vivere, da abitare, solidarizzando con la categoria rispetto alla necessità di avere spazi di lavoro adeguati e sicuri.

In particolare, Ferdinandi ha avuto modo di ricordare che il progetto della Cittadella Giudiziaria risulta solo in parte finanziato. Il cantiere non è stato aperto e c’è il rischio che, a fronte dell'operazione di spending rewiew imposta recentemente dal governo Meloni, l'opera potrebbe subire battute d'arresto ancor prima della sua ultimazione. Per questo motivo si riserva di coinvolgere tutte le parti interessate, a partire dall'Ordine degli avvocati, in ogni futuro confronto che riguardi lo sviluppo e la definizione del progetto predisposto dal ministero della Giustizia.

Sono poi stati affrontati altri temi cari alla categoria, quali la mancanza di tariffe calmieriate per usufruire delle aree di parcheggio prossime al centro, dove oggi sono dislocati i principali uffici giudiziari e molti studi legali, nonché la tariffa TARI riservate agli studi legali, rispetto ai quali l’amministrazione di centro destra uscente, in dieci anni, non è riuscita a offrire soluzioni, né ad affiancare la categoria nella ricerca di soluzioni eque e soddisfacenti, sono stati puntualmente trattati da Vittoria Ferdinandi che è riuscita a trasmettere visione, progettualità e metodo per una città che mette al centro ogni persona, ogni comunità, che non mette al centro solo il fare, ma il fare con cura”.

Cesare Carini – Candidato al Consiglio Comunale di Perugia – Pensa Perugia per Vittoria Ferdinandi.