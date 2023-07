Elezioni comunali di Perugia, Bandecchi fa sul serio: Baiocco candidato (per ora), in "regia" c'è l'avvocato Pacelli

Sembrava una sparata, un gioco, un video anche scherzoso che comunque annunciava l'ingresso nel perugino, invece arriva una ulteriore conferma - stavolta ufficiale - sulla decisione di Alternativa Popolare (il movimento nazionale guidato dal vulcanico imprenditore e sindaco di Terni Stefano Bandecchi) di candidare a sindaco di Perugia, Davide Baiocco, ex giocatore del Grifo e con una lunga carriera tra serie A e serie B, ancora oggi nel mondo del calcio professionistico come allenatore. Scrivono dal partito: "Stefano Bandecchi e il candidato a sindaco di Perugia, Davide Baiocco, sono determinati a sostenere iniziative che promuovano lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e il benessere di tutti i cittadini. Il nuovo Coordinatore della Città di Perugia si impegnerà a lavorare e dialogare con la società civile per costruire un'agenda politica condivisa e unificante".

Ed ecco la seconda notizia, figlia di un radicamento costante e reale di Bandecchi nel perugino e non solo: il Coordinatore della Città di Perugia, Avv. Carlo Pacelli, assumerà un ruolo chiave nel promuovere l'attività politica a livello locale. "Con una lunga e brillante carriera professionale, l’Avv. Carlo Pacelli è una figura di spicco all'interno di Alternativa Popolare. Le sue straordinarie competenze saranno di fondamentale importanza per il candidato a sindaco di Perugia, Davide Baiocco. Stefano Bandecchi ha espresso piena fiducia nella scelta del nuovo Coordinatore della Città di Perugia e del suo incondizionato desiderio di contribuire al benessere della società".

Pacelli è noto per aver difeso con successo Patrick Lumumba, finito ingiustamente nel caso dei casi a Perugia: ovvero il processo per la morte di Meredith Kercher. Bandecchi ha annunciato anche la nomina del coordinatore eugubino Angelo Baldinelli (una lunga militanza a destra) e a breve "saranno resi noti anche quelli di Foligno, Marsciano e altri comuni che andranno al voto). Alternativa Popolare c'è e si sta radicando velocemente. Resta un unico dubbio: ma Baiocco è il vero candidato a sindaco? Dipenderà dal radicamento e dai sondaggi. Un conto è provare a vincere o un altro è accontentarsi di fare un buon risultato ed entrare a Palazzo dei Priori.