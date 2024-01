Verso le comunali, Pensa Perugia si presenta: "La città deve essere ambiziosa e piena di opportunità"

Accanto a Giacomo Leonelli, il candidato a sindaco di Pensa Perugia, c’è una sedia vuota posta volutamente lì come simbolo di apertura verso altre realtà politiche. Quella sedia però è un seggio lasciato vacante anche da altre forze che proprio come Pensa Perugia, il progetto presentato questo martedì 16 gennaio in vista delle prossime elezioni, hanno pensato di poter attuare per la città un programma condiviso con più esponenti possibili. Le aperture dunque ci sono, ma rimane la domanda di chi vorrà sedersi sulla sedia di chi, e se molte non rischiano di rimanere vuote.

Intanto Pensa Perugia ha segnato la rotta per le prossime elezioni amministrative presentando il gruppo nato da Azione, Più Europa e Socialisti per Perugia.

“Siamo aperti al confronto con tutti coloro che in questa città non si accontentano di una sterile contrapposizione tra chi esalta l’operato dell’amministrazione e chi invece lo denigra in modo sistematico. - spiega Leonelli - Questo a noi non interessa, siamo un contenitore a servizio di tutti coloro che ritengono che la politica oggi a Perugia richieda un cambiamento di qualità. La città deve essere ambiziosa”.

A proposito di Leonelli, ex consigliere regionale e segretario di Azione, Michele Berloco di Più Europa ha spiegato: “Il progetto ha individuato in Leonelli, la persona più valida al coordinamento dei gruppi e più idonea per la candidatura a sindaco della città”.

Fra i primi ambiti di lavoro individuati, grazie ai questionari proposti ai cittadini, ci sono: una Perugia ambiziosa, che punta all’università, allo sviluppo economico e al commercio; una Perugia sostenibile, impegnata nella riqualificazione urbanistica, nella rigenerazione e nell’attenzione al verde pubblico; una Perugia vivibile, che migliora la viabilità, la sicurezza, il decoro e i servizi alle persone e alle famiglie e per concludere una Perugia più europea, al passo con la digitalizzazione, l’offerta culturale e la partecipazione.

Cesare Carini, di Socialisti per Perugia, ricordando il ruolo storico della cultura socialista nella gestione della città e sottolineando la necessità di integrarla in ogni proposta politica, ha detto: “Perugia deve diventare la città delle opportunità e su questo abbiamo trovato molte convergenze”.

L’unità del gruppo si ritrova anche nelle parole del segretario provinciale di Azione: “Pensa Perugia nasce dall’esigenza di voler dare un contributo alla città e vuole farlo in maniera compatta” ha concluso Francesco Sorci.

Il gruppo vuole perciò arrivare alle amministrative non solo con altre forze politiche, che condividono la stessa visione di una città ambiziosa, sostenibile e vivibile, ma vuole farlo sopratutto con un programma creato sulla base dei bisogni dei cittadini e con la loro partecipazione.