Zingaretti nomina il tifernate Verini nuovo tesoriere nazionale del Partito Democratico

Il deputato tifernate Walter Verini, 64enne commissario del Partito Democratico umbro, sarà il nuovo tesoriere nazionale del partito e prenderà il posto del dimissionario Luigi Zanda. A comunicarlo ieri attraverso il sito ufficiale del Pd è stato il segretario Nicola Zingaretti e per ratificarne la nomina verrà convocata in forma telematica l’Assemblea Nazionale.

“Con la sua esperienza di direzione politica - Zingaretti sono certo che Walter sia la persona giusta per proseguire in un delicato incarico sulla strada intrapresa da Zanda. Voglio in questa occasione ringraziare Luigi per questi mesi di appassionato impegno che ha portato ad importanti traguardi, in un contesto difficile, tra tutti il massimo risultato raggiunto nella storia del PD nella raccolta del 2xmille e per aver portato il bilancio del partito in attivo dopo anni di disavanzo”.