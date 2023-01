Congresso Pd, tour in Umbria per Elly Schlein: "Il momento del vero cambiamento è arrivato"

Congresso Pd e primarie, Elly Schlein arriva in Umbria. La candidata alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico, annuncia una nota, "sarà in Umbria questo sabato 21 gennaio, con due tappe diverse delle due province: a Terni, presso la sala dell’orologio - caos alle 19:00, e a seguire a Perugia, presso il 100dieci caffè alle 21.30. Appuntamenti, sottolinea il coordinamento regionale, aperti a tutte e tutti, iscritti, militanti e cittadini".

"Il momento del vero cambiamento nel Partito Democratico è arrivato - spiega Sarah Bistocchi, coordinatrice regionale della mozione - . Con questo congresso possiamo costruire un PD nuovo e rinnovato, con un'identità chiara, schierato contro un sistema in cui le diseguaglianze crescono e le opportunità spariscono e capace di proporne uno tutto nuovo basato su giustizia sociale e sostenibilità. Elly Schlein rappresenta la migliore opportunità di realizzare questa svolta: se vogliamo un nuovo Partito Democratico è lei la scelta giusta, anche per l'Umbria. Le iniziative di sabato saranno l'inizio di questo percorso, per cui in tante e tanti ci stiamo mettendo in gioco".