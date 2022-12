Il Partito Democratico vara "Umbria creativa". Bori: "La cultura è il sale della democrazia"

Il Pd punta forte sulla cultura. E vara "Umbria Creativa". A tenere a battesimo il neonato progetto dem è Nicola Zingaretti, componente della commissione parlamentare con delega alla cultura. Umbria Creativa, scrivono dal Pd,"è il percorso partecipativo sui temi della cultura con l’intento di arrivare all’elaborazione condivisa di un testo unico regionale".

Per il segretario regionale, Tommaso Bori, "Umbria Creativa è un ‘luogo’ dove incontrarsi e dove confrontarsi, per far fare un passo in avanti alla tutela, allo sviluppo, alla diffusione dei beni, delle attività e dei valori della cultura in Umbria. Ben sapendo che la cultura non è un tema fra tanti, ma una questione di crescita collettiva e sociale ed è il sale della democrazia. Un popolo che finanzia la cultura è un popolo con spirito critico e capacità di analisi". E, prosegue, "non è vero che con la cultura non si mangia: ogni euro investito in cultura ha un effetto moltiplicatore che va da 1,8 e 3 e soprattutto un ritorno in termini di socialità e di benessere diffuso con ben pochi paragoni".

"Vogliamo semplificare e aggiornare il quadro normativo esistente – ha sottolineato Giulia Piccioni, tra le ideatrici di Umbria Creativa – andando incontro alle realtà del settore, esponendole a rischi sempre minori e permettendo loro una programmazione a lungo termine". In questo senso "il documento – ancora Piccioni - vuole essere un’opportunità per ripensare in modo strutturato e duraturo l’approccio nei confronti del settore, con programmazione e finanziamento triennale e piani di attuazione annuali per incentivare la produzione culturale e creativa, favorire e facilitare l’impiego di processi innovativi per promuovere il pluralismo e la sperimentazione, contribuire alla crescita economica, turistica e culturale della Regione. La partecipazione con chi ogni giorno si impegna nella cultura è elemento fondamentale per migliorare il testo e renderlo incisivo e concreto".

Tra le proposte anche quella, lanciata da Zingaretti, "di attingere al Por Fesr per moltiplicare gli investimenti nell'impresa creativa e garantire progetti sempre più larghi e innovativi". E ancora: "la modifica dei criteri di erogazione dei contributi con percentuali specifiche per i finanziamenti, investimenti su cinema e audiovisivo per la promozione di autori e produzioni umbre, criteri chiari sulle valutazioni dei progetti, l’implementazione delle funzioni dell'osservatorio dello spettacolo".