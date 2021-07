Partito Democratico, Camilla Laureti nomina la segreteria provinciale di Perugia: i nomi e le deleghe

Camilla Laureti nomina la nuova segreteria provinciale del Pd di Perugia.

“Lavoro e diritti – ha detto Laureti – devono rappresentare la cifra del nostro impegno, gli obiettivi cui deve tendere ogni sforzo partecipativo e di confronto oltre che di elaborazione. Lo dobbiamo a tutti quei lavoratori sfruttati o sottopagati, lo dobbiamo ai morti sul lavoro, a chi un lavoro non ce l’ha. Abbiamo davanti un’occasione senza precedenti per mettere in campo idee e progetti di riforma che vadano nell’ottica di una qualificazione delle condizioni di lavoro e di allargamento dei diritti e questa occasione non possiamo permetterci di sprecarla. Il Partito Democratico porta sulle spalle una responsabilità grande, che può onorare solo se sarà impegnato, testa nei temi, gambe tra le persone, per una nuova visione e un nuovo modello”.

Insieme alla segretaria Laureti ci sarà una “squadra di donne e di uomini che potranno dare un contributo importante in termini di idee e di competenze, che sono radicati e che guardano avanti con la voglia di risolvere i problemi, di immaginare uno nuovo futuro, migliorare la vita delle nostre comunità. Li ringrazio per aver accettato la sfida”.

Otto donne e sette uomini, la presidenza dell’assemblea, la commissione di garanzia e gli invitati e membri di diritto. Ecco tutti i nomi e gli incarichi.

Presidente Assemblea: Massimo Alunni Proietti; VicePresidenti: Rosanna Zaròli – Giuliana Bicchieraro; Tesoriere: Antonio Candeliere; Commissione di Garanzia: Carlo Antonini, Giuseppina Bonerba, Cristina Monaldi

Segreteria provinciale, i nomi e le deleghe.

Massimiliano Capitani (Spoleto)

52 anni, geologo, ex consigliere comunale di Spoleto, è stato Consigliere provinciale e Presidente della I Commissione Ambiente, urbanistica, Infrastrutture

DELEGA - Ambiente, transizione ecologica e infrastrutture

Giorgio Locchi (Gualdo Tadino)

39 anni, ex segretario del Pd di Gualdo e ex assessore (Urbanistica, Sviluppo economico, commercio) presso il Comune di Gualdo. Libero professionista nel settore dei trasporti

DELEGA – Commercio, Rapporti con le associazioni e formazione

Roberto Micanti (Montefalco)

Consigliere comunale PD di Montefalco, Avvocato

DELEGA – Innovazione tecnologica e digitale

Stefano Mortini (Passignano sul Trasimeno)

Perito industriale, lavora da 32 anni nella stessa azienda. Pd di Passignano

DELEGA – Lavoro e Politiche attive per l’occupazione

Giovanni Patriarchi (Foligno)

Ingegnere, libero professionista, ricostruzione post-sisma. Consigliere comunale a Foligno, è stato Capogruppo nel Pd di Foligno e Assessore con deleghe tra le quali Sviluppo economico, turismo, Fondi europei, innovazione e Psr. Oggi è Vicecoordinatore della Consulta per lo sviluppo economico di ANCI

DELEGA – Sviluppo economico e Europa

Mirko Pescari (Città di Castello)

Consulente aziendale e Consigliere comunale e Capogruppo Pd a Città di Castello

COORDINATORE SEGRETERIA

Francesco Zuccherini (Perugia)

Consigliere comunale di Perugia, Responsabile Anci per politiche innovazione tecnologica e digitale

ORGANIZZAZIONE E TESSERAMENTO

Samanta Bartolini (Piegaro)

Impiegata, lavora in una Cooperativa in ambito sociale, Assessore Lavori pubblici del Comune di Piegaro

DELEGA – Sostenibilità, Smart cities e mobilità

Stefania Ercolanoni (Corciano)

Lavora in una Cooperativa, nel Comitato direttivo del Pd di Corciano con delega alla formazione e alla comunicazione politica

DELEGA – CIRCOLI E RADICAMENTO SUL TERRITORIO

Irene Falcinelli (Spello)

Insegnante di Lettere del Liceo a Foligno, Assessore Cultura, Turismo e Sviluppo Economico di Spello

DELEGA – Cultura e turismo

Cristina Farnesi (Assisi)

Tesoriera del Pd di Assisi

Presidente di una associazione datoriale che ha circa 20 sedi dislocate in varie province del centro Italia. Si occupa di formazione, Caf e patronato e servizi ai privati e alle aziende e porta avanti progetti di inclusione sociale.

DELEGA - Welfare, Volontariato, Terzo Settore e Diritti Civili

Chiara Gallo (Montone)

33 anni, Segretaria del Pd di Montone, lavora all’ospedale di Città di Castello, come tecnico di laboratorio.

DELEGA – Aree interne, piccoli comuni, valorizzazione territorio e paesaggio

Chiara Pepi (Todi)

Ingegnere, prima nei Ds e poi nel Pd dal 2007. Componente nell’Assemblea regionale

DELEGA - COMUNICAZIONE

Federica Radicchi – (Pietralunga)

34 anni, Vicesindaca di Pietralunga con deleghe alle politiche sociali, scolastiche, sport, cultura e turismo.

Referente CAL della zona sociale 1 per le politiche giovanili.

Laurea in pedagogia, una in scienze della formazione primaria e un master in gestione e

organizzazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

DELEGA – Istruzione, giovani e scuola

Giorgia Vergari (Gubbio)

27 anni, Capogruppo PD in Consiglio comunale Gubbio, lavoro nella scuola e nell’insegnamento e referente per le Democratiche a Gubbio

DELEGA – Pari opportunità e inclusione

MEMBRI DI DIRITTO e INVITATI ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE:

Letizia Michelini (Capogruppo PD Consiglio Provinciale)

Morena Bigini (Resp. Provinciale Donne)

Antonio Candeliere (Tesoriere)

Massimo Alunni Proietti (Presidente dell’Assemblea)