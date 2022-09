VERSO LE ELEZIONI Elly Schlein a Perugia coi candidati Pd. Bori: "Le nostre soluzioni per una società più giusta, con più opportunità"

Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia Romagna e candidata dem alla Camera, sarà a Perugia, domenica, a sostegno del Partito Democratico dell’Umbria in vista del voto del 25 settembre. L’appuntamento è per le 20.00 di domenica 11 settembre, al Barton Park di Perugia. Ad annunciarlo è il segretario regionale Tommaso Bori, che sottolinea: “Per una crescita giusta, per combattere le troppe disuguaglianze e per dare a ciascuno un’opportunità, al Paese servono radicalità e pragmatismo su temi centrali come lavoro e povertà, giustizia sociale e sanità, ambiente e diritti. Radicalità che il Partito Democratico ha scelto di praticare con proposte e idee per un’Italia democratica e progressista e con candidate e candidati che con coraggio, passione e ambizione raccontano che un’alternativa alla pericolosa deriva reazionaria e oscurantista delle destre c’è”. “Di queste idee, insieme a Elly Schlein e ai candidati umbri a Camera e Senato, parleremo domenica, per dare voce a chi non si arrende, a chi crede in un futuro di speranza, a chi chiede giustizia, opportunità, parità, accoglienza e pluralismo”.