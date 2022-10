Pd, Cristofani punta su Palazzo dei Priori. "Centrodestra sotto il 50%, al lavoro su programma e alleanza allargata"

“Le elezioni le abbiamo perse, ma il Pd di Perugia è pronto a raccogliere nuove sfide per il futuro della città. Ora è tempo di mettersi al lavoro sui temi e con le persone per costruire una visione per Perugia e per la comunità”.L'analisi porta la firma di Sauro Cristofani, segretario dei dem del capoluogo, che ieri sera ha riunito l’assemblea comunale per un dibattito post elettorale.

“La perdita di consensi del Pd è innegabile – ha aggiunto - ma dalle urne arrivano segnali comunque incoraggianti. Uno su tutti è l’arretramento in termini di peso elettorale della maggioranza di centrodestra che governa la città, che si ferma ben al di sotto della soglia del 50 per cento; e un Pd che raccoglie quasi un quarto dei voti dei perugini. Questo si traduce per noi in uno stimolo a fare di più e meglio e in una responsabilità importante, quella di mettersi alla testa di un’alternativa larga, che possa rappresentare un futuro migliore per la città”.

Cristofani vuole costruire prima un progetto, poi un'alleanza politica-civica che lo sostenga. Ma serve oggi più che mai un ritorno sui territori: “In assemblea – spiega Cristofani – abbiamo tracciato un percorso di allargamento e radicamento che ci porti all’appuntamento con le prossime amministrative con un progetto condiviso e una squadra forte e radicata. Si è voluto lanciare anche un appello al nazionale ad aprire al più presto un percorso congressuale che metta al bando vecchie liturgie inutili e che dia risposte concrete al Paese". In segreteria comunale del Pd entrano nuove figure: Francesca Pasquino, Alessio Sepioni, Lorenzo Ermenegildi Zurlo e Cristina Monaldi. Saranno istituiti anche gruppi di lavoro finalizzati a raccogliere proposte per la città e discuterne anche con la società civile.