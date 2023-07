Sgomberi, sequestri di droga ed espulsioni, il "Patto per Perugia Sicura" verrà aggiornato e rinnovato

lSgombero e messa in sicurezza dell’area abbandonata di via della Ferrovia, dell’hotel situato di fronte alla stazione, dell’immobile abbandonato all’ingresso del parco della Pescaia, dell’immobile di via Oddi Sforza e di 6 appartamenti occupati abusivamente tra cui quello di via Canali e di via Tosca; 170 accessi negli immobili di cui solo 72 in questo primo semestre dell’anno; nove arresti effettuati, 19 sequestri di droga, 649 persone identificate, 138 controlli anti prostituzione, oltre a sequestri penali e contestazioni di violazioni per uso di stupefacenti.

Fratelli d'Italia in consiglio comunale chiede informazioni sul futuro del Patto per Perugia Sicura e l'assessore Luca Merli risponde con i dati dell'attività e che ha già predisposto una bozza di modifica inoltrata nei primi giorni di luglio al Prefetto di Perugia, Armando Gradone, che, unitamente ad altri eventuali correttivi, sarà sottoposta all’esame congiunto del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per poi giungere alla sottoscrizione del patto, come indicato dal Prefetto, nel mese di settembre.

“Ho ritenuto necessario ancora una volta, porre un’attenzione particolare al quartiere di Fontivegge - sottolinea l’assessore Merli - affinché si possano consolidare e intensificare le strategie operative finalizzate a proseguire e migliorare l’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni noti del quartiere. Il lavoro svolto in questi ultimi anni sta producendo risultati soddisfacenti. La collaborazione tra tutte le forze dell’ordine e la presenza costante sul territorio rappresenta la strada giusta per elevare il livello di sicurezza”.

"I dati non possono essere letti come fredda statistica, perché presuppongono passione, dedizione e professionalità dei nostri agenti, sono parziali e non esaustivi e sarà mia cura fornire analiticamente, in occasione della risposta all’interrogazione di FdI, tutte le attività svolte dal Nucleo Sicurezza e Decoro di Fontivegge - ha concluso Merli - In questa occasione, è opportuno evidenziare l’imponente attività di tutte le altre forze dell’ordine che hanno portato a numerosi arresti, ad espulsioni effettive dal territorio nazionale, senza dimenticare la chiusura definitiva del noto locale etnico di via Campo di Marte".

Fratelli d'Italia aveve "ritenuto opportuno con l’atto depositato sollecitare il rinnovo del 'patto Perugia sicura' che negli anni ha registrato buoni risultati soprattutto nei quartieri più problematici della città. La sicurezza dei cittadini è e sarà sempre un punto fermo per il nostro gruppo e per l’intera coalizione di centro destra".