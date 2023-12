Patto Governo-sindacati, Il sottosegretario Prisco: "Nella Finanziaria più dignità economica agli agenti di Polizia"

Un nuovo patto tra Governo e sindacati di Polizia per migliorare la qualità del lavoro degli agenti e predisporre nuove strategie per la sicurezza delle città. Il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, ha promosso l'accordo nell'ambito del Direttivo nazionale del SIULP oggi a Roma.

“La collaborazione delle organizzazioni sindacali con il Governo riveste una particolare importanza specie quando si tratta di rappresentanti del comparto sicurezza - ha spiegato il sottosegretario Prisco- serve ad elaborare al meglio le proposte per prendere le decisioni migliori in favore di chi sta in prima linea. Da parte nostra, nei limiti degli equilibri di bilancio, è già nei fatti l’impegno a sostenere gli operatori della sicurezza, restituendo loro dignità che meritano: a loro è affidata la sicurezza dei cittadini e della Nazione, che è un tema primario per il Governo Meloni. Per questo, a dispetto della obiettiva carenza di risorse economiche, in Legge di Bilancio abbiamo potenziato gli organici e dedicato risorse per un totale di 1,5 miliardi al rinnovo contrattuale del comparto e siamo impegnati a raggiungere l’obiettivo di assicurare agli operatori della sicurezza la previdenza complementare".

"I poliziotti - ha aggiunto Prisco- svolgono un lavoro prezioso e importante, che ha una immediata ricaduta sul cittadino e sul bisogno di sicurezza delle comunità. Per questo vanno migliorate costantemente le loro condizioni di lavoro: certo, servono sempre più risorse ma è fondamentale anche restituire loro la dignità del lavoro. Obiettivo sempre più vicino grazie al le norme contenute nel “pacchetto sicurezza” che aggravano le pene per chi commette reato di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale quando commesso nei confronti di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Più rispetto e decoro, dunque, per i custodi della sicurezza nelle nostre città”