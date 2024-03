Giorgia Meloni firma il Patto di coesione, Scoccia: "Cinque milioni per la Rocca Paolina, soldi per Turreno e Metrobus"

La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, hanno sottoscritto stamani a Bastia Umbria l’Accordo per la coesione che assegna all’Umbria le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 per un importo totale di 210,496 mln di euro, dei quali 61 milioni di cofinanziamento regionale.

"È con vero piacere che vi annuncio che all’interno dello stesso è previsto oltre che il finanziamento finale per il MetroBus che collegherà i poli principali di Perugia (Università e Ospedale) e il finanziamento per il completamento dei lavori del TeatroTurreno, anche uno stanziamento straordinario di ben 5 milioni di euro che sarà dedicato alla RoccaPaolina, cuore culturale della nostra città" è il messaggio scritto sui social dall'assessore Margherita Scoccia, candidata a sindaco per il centrodestra a Perugia.

"Quest’oggi abbiamo assistito alla firma di un importante accordo tra il Governo e la Regione che prevede il finanziamento di 210 milioni di euro destinati a opere pubbliche, tra cui l’Aeroporto dell’Umbria San Francesco, il Teatro Turreno, la Rocca Paolina e lo spazio espositivo UmbriaFiere, e incentivi alle imprese. 150 milioni saranno destinati alla realizzazione di interventi in ambiti strategici e fondamentali per lo sviluppo del territorio e 60 milioni al cofinanziamento dei programmi comunitari della politica di coesione, che, a loro volta, grazie all’effetto moltiplicativo, consentiranno di attivare ulteriori investimenti da parte di imprese ed enti locali per oltre 320 milioni di euro - è il commento del sottosegretario Emanuele Prisco - Attraverso lo stanziamento di tante ed importanti risorse il Governo sostiene lo sviluppo del sistema imprenditoriale della nostra regione attraverso progetti strategici e investimenti in settori fondamentali, quali la ricerca e l’innovazione, l’energia, la cultura, il sociale e la salute. Ho ringraziato personalmente il Presidente Meloni per l’attenzione che, ancora una volta, dimostra concretamente nei riguardi del tessuto sociale ed imprenditoriale dell’Umbria, in una visione strategica che mira alla crescita dell’intera Nazione”.