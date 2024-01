Partito Democratico di Perugia, la "rivolta" contro il commissariamento

Partito Democratico: la situazione si complica. La decisione del segretario regionale del Pd dell'Umbria, Tommaso Bori, di commissariare il Pd di Perugia, scatena la "rivolta". Più di trenta firme - tra consiglieri comunali, delegati di assemblea e segretari di circolo - in calce a una nota di fuoco per dire no alla scelta di consegnare il timone a Sarah Bistocchi, capogruppo in consiglio comunale di Perugia, in vista delle elezioni e dopo le dimissioni di Sauro Cristofani. L'obiettivo dei firmatari, dice la nota, è la convocazione dell'assemblea comunale e l'elezione di un nuovo segretario (o segretaria). Un nome, si legge, che "sottoscriva l'impegno a non candidarsi nelle liste elettorali".

"La decisione del segretario regionale del Partito Democratico dell’Umbria, a seguito delle dimissioni del Segretario comunale, di commissariare l’unione comunale di Perugia e di esautorare l’assemblea cittadina democraticamente eletta, tutt’ora in carica e nel pieno dei suoi poteri, è gravemente contraria alle regole e allo Statuto e rappresenta un serio errore politico e in quanto tale deve essere respinta", recita la nota. E ancora: "Gli sforzi fatti da più parti di convergere verso una unità politica attorno a una candidatura condivisa, che soddisfi precisi requisiti e a un programma da sostenere insieme, non siano vanificati da queste convulse prese di posizione fuori luogo, fuori tempo e fuori da ogni regola".

I firmatari chiedono "il pieno rispetto per i processi democratici interni al Partito a garanzia di ogni iscritto e a convinta tutela di chi sarà candidato o candidata alla carica di sindaco o sindaca". E, soprattutto, "che si convochi immediatamente l'assemblea comunale ancora in carica e sovrana, che si elegga democraticamente un segretario o una segretaria che sottoscriva l'impegno a non candidarsi nelle liste elettorali e che si inizi, quanto prima, a investire tempo e risorse al sostegno di chi sarà candidato o la candidata del centrosinistra, per il bene della città di Perugia".

La palla, a questo punto, torna a Tommaso Bori.

