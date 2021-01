Partito Democratico, la lettera dei 600 al commissario Rossi: "Congresso il prima possibile"

Seicento nomi per chiedere il congresso del Partito Democratico dell'Umbria 'il prima possibile'. Sul tavolo del commissario del Pd, Enrico Rossi, è arrivato l'appello "per un nuovo Pd".

"Nella nostra regione c’è bisogno di un Partito Democratico presente, autorevole, attivo e rappresentativo - si legge nell'appello dei seicento - . Il momento cruciale chiede un partito forte, organizzato, in grado di discutere, elaborare e rappresentare. E invece da oltre 18 mesi ci troviamo senza organismi legittimati a tutti i livelli, senza adeguati luoghi di discussione e decisione, con gruppi dirigenti nei territori indeboliti e non coordinati. Oggi si rischia di pagare i ritardi e le strumentalità del passato che nulla hanno a che vedere con il senso di responsabilità e l’agire di un gruppo dirigente. Gli unici a trarre vantaggio da queste mancanze e da questa assenza sono le destre".

"Andremo a chiedere chiarezza al neo Commissario Rossi e una data in cui poter concludere, con tempi e regole certe, l’ultima fase del congresso regionale, iniziato oltre cinque mesi fa, e interrotto il giorno prima del voto finale". E ancora: "Abbiamo apprezzato lo sforzo compiuto fin qui dal Commissario Rossi - spiegano in una nota i firmatari - sempre teso a sviluppare un dialogo sereno, produttivo e costruttivo, lontano dai personalismi e dalle partigianerie. Vorremmo pertanto potergli rappresentare al più presto l’umore che registriamo nella base del nostro partito e il malcontento che serpeggia ormai da tempo tra gli iscritti; i sentimenti di scoramento ed incredulità dimostrati di fronte ad una situazione di perenne stallo ma anche la voglia di tornare ad essere un partito normale in cui non si teme il confronto democratico ma, anzi, si creano occasioni di dibattito e confronto".

I seicento mettono nero su bianco la "disponibilità a dare un contributo di idee, per individuare insieme uno sbocco a questa crisi del PD Umbro, che riteniamo si possa risolvere, non certo con una mera conta tra iscritti, ma, piuttosto, con il coraggio e la chiarezza che la democrazia interna permette, attraverso la libera espressione del voto sulla base di un congresso vero". Perché, aggiungono, "da tempo ci sono in campo candidati, liste e programmi che meritano di confrontarsi per arricchire il dibattito e ricostruire insieme una casa comune senza perdere altro tempo. Peraltro, nonostante le difficoltà e le giuste cautele dettate dall’emergenza sanitaria, il PD nazionale sta sperimentando nuove forme di congressi e primarie online. Recentemente anche il Responsabile dell’Organizzazione nazionale PD Vaccari, ha ribadito l’importanza di applicare nuove forme di partecipazione attiva e, in una sua recente intervista a La Repubblica, ha ricordato che “esistono ormai sistemi di sicurezza che consentono modalità di voto alternative”, tanto ché , “negli ultimi mesi, a causa della pandemia, il Pd ha eletto alcuni segretari territoriali in modalità telematica”. Basta rinvii, facciamolo insieme".

La palla ora passa al commissario.

