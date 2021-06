Partito Democratico, Camilla Laureti nuova segretaria provinciale del Pd di Perugia: la squadra

Camilla Laureti è la nuova segretaria provinciale del Pd di Perugia: è stata proclamata ieri nel corso della prima assemblea eletta nei congressi di circolo. Al suo fianco saranno Massimo Alunni Proietti, presidente, con Rosanna Zaroli e Giuliana Bicchieraro vicepresidenti, Antonio Candeliere, in veste di tesoriere, Carlo Antonini, Giuseppina Bonerba e Cristina Monaldi in commissione di garanzia.

"Presto sarà nominata la nuova segreteria, con il compito di dare gambe agli ambiziosi obiettivi che Laureti ha messo sul tavolo: impegno, confronto, apertura per essere sempre più presenti e per una visione sempre più credibile e all’altezza delle sfide", scrive il Pd.

“Al Pd - ha detto - servono dialogo, idee nuove, persone generose che, insieme, sappiano trasformare le idee in progetti”. La prima segretaria donna nella segreteria provinciale di Perugia, prosegue la nota del Pd, "ha dedicato questo nuovo corso a tutte le donne: ne sono state elette a maggioranza, ieri, nell’assemblea tenuta a battesimo da Cecilia D’Elia, portavoce delle Democratiche e responsabile delle politiche di genere e della parità della segreteria di Letta. Con lei anche Morena Bigini, reggente delle dem della provincia di Perugia".

"Ora dobbiamo essere in campo con entusiasmo e con tutte le nostre forze - ancora Laureti - per cogliere al meglio le sfide importanti che i tempi che stiamo vivendo ci impongono, ascoltando, coinvolgendo e mettendo il partito in connessione con i temi che toccano da vicino le persone e i territori. Ascolto e partecipazione sono alla base di una politica fatta per imprimere il cambiamento, risolvere i problemi delle persone e volgere lo sguardo al futuro. Se non lo facciamo ora - ha concluso la segretaria provinciale - tra qualche anno parleremo e scriveremo di opportunità che non abbiamo saputo cogliere. E non possiamo permettercelo".