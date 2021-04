Parti senza padri, De Luca: "Difformità nei vari punti nascita dell'Umbria, rivedere i protocolli"

"È inaccettabile che con un tampone negativo si possa ottenere il green pass e andare in vacanza in una zona rossa, mentre con lo stesso tampone negativo in alcune strutture ospedaliere umbre un padre non può assistere la propria moglie o compagna nel momento del parto, se non per brevi momenti". A dirlo è Thomas De Luca, consigliere regionale umbreo dei 5 Stelle che incalza la Giunta Tesei sull'argomento: "Quali sono i protocolli utilizzati nei vari punti nascita regionali circa la presenza dei padri o dei caregiver durante il parto e nel successivo ricovero? Abbiamo depositato un'interrogazione da oltre 15 giorni alla giunta regionale ed in forza al regolamento interno avremmo dovuto già ottenere una risposta".

Il rappresentante dei pentastellati chiedie "che vengano definiti indirizzi omogenei per tutte le strutture regionali nella gestione degli accessi e delle assistenze, per favorire la presenza del padre o del caregiver in sala parto e nella fase di degenza ospedaliera. La giunta regionale non può sottovalutare questo aspetto. Ancora oggi persistono consistenti difformità nei vari punti nascita regionali riguardo ai protocolli relativi alla presenza dei padri o dei caregiver. Non solo per la donna, ma per la famiglia nella sua interezza, è prioritario garantire il diritto e la possibilità di avere accanto una persona che dia il necessario sostegno. Bisogna rivedere i protocolli che sono decisamente restrittivi, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza degli operatori e degli utenti.