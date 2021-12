LA BUONA NOTIZIA Passa l'emendamento Modena (Fi): fondi importanti per celebrare nel 2022 il "nostro" Perugino

"Questa notte la Commissione Bilancio del Senato ha approvato lo stanziamento di un milione di euro per il 500 anni dalla morte del Perugino". L'annuncio porta la firma della senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, che ha proposto un emendamento al Senato dopo un lavoro iniziato di comune accordo con l’assessore al turismo Paola Agabiti e il Direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria Marco Pierini. Proprio nel 2022 si celebra la ricorrenza del grande pittore di casa nostra che è massimo esponente della pittura della nostra regione è noto, ammirato e studiato in tutto il mondo. In fondi serviranno per finanziare eventi che porteranno turisti e studiosi a Perugia e non solo da tutto il mondo.

Tutto il programma come prevede l'emendamento sarà studiato e approvato da un comitato scientifico formato da: "un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», presieduto da un soggetto indicato del Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero della Cultura, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, uno del Ministero dell’università e della ricerca,uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e uno della Arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura".

Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all’estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci.