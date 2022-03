LA PROPOSTA Caro Bollette, il presidente Squarta agli uffici di Palazzo Cesaroni: "Risparmiare 500 mila euro nel 2022: fondi per sostenere le famiglie contro gli aumenti"

Utilizzare i fondi risparmiati per la gestione del Consiglio regionale per sostenere le famiglie umbre ad affrontare gli aumenti delle bollette e del caro benzina. È la proposta che il presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta avanza all’Ufficio di presidenza per cercare di portala a casa. "Mettendo in campo operazioni finanziarie virtuose dal 2019 ad oggi la struttura che rappresento ha risparmiato più di un milione e mezzo di euro - spiega Squarta -. Per il 2022 prevediamo di risparmiare altre risorse, più di 500 mila euro, che è mia intenzione assegnare alla Giunta regionale con la preghiera che vengano utilizzate per misure concrete a favore dei cittadini sempre più in difficoltà a causa degli aumenti di queste settimane, in particolare per abbattere i costi o comunque sostenere le famiglie ad affrontare il caro energia e il costo praticamente fuori controllo dei carburanti". Seguendo il bonus già varato dalla Tesei, con questi denari, si potrebbero dare altri 470 sostegni a famiglia. "Mi sembra doveroso dare priorità agli umbri strozzati dagli scriteriati aumenti e dalle politiche nazionali completamente assenti. In casi come questo la politica deve offrire risposte veloci ed efficaci attraverso l’adozione di misure concrete che sappiano mettere da parte le chiacchiere inutili nei momenti di difficoltà".