Spoleto, Comune e cittadini chiedono sicurezze sull'Ospedale. Il centrosinistra: "La Tesei deve invertire rotta e potenziare sanità pubblica"

"Le forze di minoranza in Regione stanno seguendo con attenzione lo sforzo messo in campo dall’Amministrazione comunale di Spoleto, a difesa della sanità pubblica e universalistica, e coerentemente intendiamo sostenerne ogni azione volta a ripristinare la funzionalità e i servizi che l’ospedale ha reso al territorio prima della pandemia". La presa di posizione politica porta la firma di Simona Meloni (Pd), Thomas De Luca (M5s) e Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) presenti oggi a Spoleto per il Consiglio comunale aperto sul futuro dell'Ospedale e sui servizi da mantenere per garantire la salute publica di un'area di oltre 45mila abitanti.

"Da troppo tempo gli impegni assunti in tal senso dalla Regione Umbria sono stati disattesi. Vigileremo affinché le rassicurazioni che abbiamo sentito pronunciare oggi dai rappresentanti del Governo regionale e nazionale non restino lettera morta ma servano ad accelerare le procedure e a ripristinare quanto prima tutti i servizi sanitari. Ci auguriamo che il Governo regionale, a partire dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, abbia compreso quanto sia importante invertire la rotta e tornare a potenziare il sistema sanitario regionale a partire dagli ospedali di territorio, come quello di Spoleto, oltre che i servizi di medicina territoriale indispensabili a garantire la coesione sociale”.

Secondo i consiglieri di opposizione, da parte dei tantissimi cittadini presenti, dalle associazioni impegnate nel sociale, dai rappresentanti delle istituzioni del territorio intervenuti oggi a Spoleto, si è mosso unaninemente l’appello a preservare la sanità pubblica a difesa del diritto alla salute e alla cura di tutti i cittadini.