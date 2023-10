L'OPINIONE | Emanuela Mori (Italia Viva): "Addio ad Armita vittima dell’oscurantismo religioso. Voleva vivere da donna libera”

“Armita Garawand, la giovane iraniana uccisa dai guardiani della morale islamica perchè non voleva portare il velo, è stata ammazzata da sicari senza scrupoli di un governo teocratico oscurantista. È morta come tante altre giovani iraniane, uccise solo perché volevano vivere le loro giovani vite da donne libere”. E’ quanto afferma Emanuela Mori, capogruppo Italia Viva Comune di Perugia che giudica vergognoso che "oggi uno Stato del genere possa avere uno scranno all’Assemblea dell’Onu e soprattutto possa esportare il terrore nel resto del mondo”.

“La povera Armita aveva un sogno – prosegue la Mori –: vivere libera nel suo paese, ma questo dal 1979 non è più possibile in Iran. La cosa che mi ripugna è il non vedere palesare il minimo sdegno dai sostenitori di tante associazioni pacifiste che si muovono soltanto per difendere le istanze di certi paesi e popoli che hanno scelto il terrorismo come mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Come donna, ma soprattutto come membro delle istituzioni, ritengo sia doveroso esprimere solidarietà alle vittime ed alle loro famiglie, ed a tutti coloro che protestano contro le rigide norme sul velo imposte dalla Repubblica islamica”.

“È importante non lasciare sole le donne iraniane nella loro coraggiosa ribellione – afferma ancora Emanuela Mori –. Atti di violenza di stato a cui non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti, atti che ci ricordano quanto sia preziosa la nostra democrazia. Un governo che uccide i propri figli è un governo senza futuro. Armita è un’altra donna per la quale il nostro grido di giustizia dovrà essere più forte. Vorrei vedere gli organizzatori della Marcia della Pace protestare contro il regime iraniano. Invece tutto tace e le tante Armita che continueranno a morire picchiate dagli ignobili guardiani della morale resteranno sempre nelle nostre coscienze come una macchia indelebile che dovrà farci sentire colpevoli di fare troppo poco per loro”.