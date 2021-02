Nuovo Governo, Mattarella ha conferito l'incarico a Draghi

C'è l'incarico per un nuovo governo "di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica e che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi, ex numero uno della Bce. Il presidente Mattarella, spiega una nota del Quirinale, ha conferito a Mario Draghi l'incarico di formare il governo. "Il professor Draghi si è riservato di accettare".