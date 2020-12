Corornavirus, nuovo Dpcm per Natale e Capodanno: quando parla Giuseppe Conte

Nuovo Dpcm per Natale e Capodanno. Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, annuncia con un post su Facebook la conferenza stampa di presentazione. "Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi alle 20.15".

Nella serata del 2 dicembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce "modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19".

Il testo, spiega il Governo, "estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (cioè i Dpcm) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni".

Capitolo spostamenti. Il decreto-legge stabilisce anche che "dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute".

E ancora: "Il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 - spiega Palazzo Chigi in una nota - saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute)".

Ma, sottolinea il Goveno, "sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione".

Conclusione con la questione delle seconde case: "Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio".